Note di primavera al Nuovo Teatro: torna il Concerto di San Giuseppe

La tradizione si rinnova nel cuore della Valceresio. Domenica 22 marzo 2026, alle ore 16:30, il Nuovo Teatro di Cuasso ospiterà il tradizionale Concerto di San Giuseppe, un evento che ogni anno richiama cittadini e appassionati per festeggiare il patrono all’insegna della grande musica.

I protagonisti sul palco

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente prestigiosa. Il Corpo Bandistico San Giuseppe di Cavagnano, pilastro culturale del territorio, sarà diretto dal Maestro Daniele Canuto. A rendere speciale il pomeriggio sarà la partecipazione straordinaria, in veste di solista al pianoforte, del Maestro Enrico Del Prato, che dialogherà con l’ensemble bandistico in un programma pensato per valorizzare entrambi i linguaggi musicali.

Comunità e tesseramento

L’evento, che gode del patrocinio della Pro Loco di Cuasso al Monte, rappresenta un momento fondamentale per la vita associativa del gruppo. L’ingresso al concerto è libero e aperto a tutti; per l’occasione, sarà inoltre possibile rinnovare il tesseramento al Corpo Bandistico per l’anno 2026, sostenendo così le attività didattiche e concertistiche della storica formazione.

L’appuntamento è dunque per domenica pomeriggio in via Roma 8, per un saluto in musica alla primavera che ha appena preso il via.