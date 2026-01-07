Gravel e bici da strada: torna a Gavirate la Pedalata di San Valentino

L’evento si svolgerà il 15 febbraio, organizzato dalla Società Ciclistica Orinese. È aperto a ogni tipo di bici e prevede percorsi da 50 e 58 chilometri con partenza libera da Groppello. Iscrizioni già aperte via mail e dal 19 gennaio nei punti autorizzati

Dopo la prima uscita il 6 gennaio, domenica 15 febbraio 2026 si terrà la 49esima edizione della Pedalata di San Valentino, organizzata dalla Società Ciclistica Orinese con il supporto di Ciclovarese e del Team Contini.

Una pedalata per tutti, tra tradizione e novità

Aperta a ogni tipo di bicicletta – dalle classiche da strada alle mountain bike, dalle gravel alle e-bike – la Pedalata di San Valentino conferma il suo spirito inclusivo e popolare, offrendo due percorsi:

Mini-rando su strada di 58 chilometri

Gravel di 50 chilometri, giunto alla sua quinta edizione, un vero e proprio precursore in provincia per questa specialità in crescita.

La partenza è libera dalle 8.30 alle 9.30 da via Al Lago 82 a Groppello di Gavirate, punto di ritrovo e base logistica della manifestazione.

Il ricordo di Bruno Bertagna

La giornata sarà anche l’occasione per ricordare Bruno Bertagna, figura storica della manifestazione e per anni motore organizzativo dell’evento, scomparso prematuramente nel 2019. A lui sarà idealmente dedicato il Gran Premio Ristorante Pizzeria Al Lago, assegnato in sua memoria.

Iscrizioni e pacco gara

Le iscrizioni sono già aperte via e-mail all’indirizzo ciclovarese2022@gmail.com. Dal 19 gennaio sarà inoltre possibile preiscriversi nei punti convenzionati al costo agevolato di 10 euro.

Chi si iscriverà direttamente il giorno della pedalata potrà farlo con un contributo di 20 euro.

Il pacco gara è garantito ai primi 100 iscritti e per tutti ci sarà un ristoro finale all’arrivo.