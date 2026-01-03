I Carabinieri smantellano un bivacco dello spaccio nei boschi di Sumirago

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del Varesotto, portata avanti anche durante il ponte delle festività di inizio anno. Nei giorni scorsi, nel territorio di Sumirago, i Carabinieri hanno condotto un’operazione mirata che ha portato allo smantellamento di un bivacco utilizzato come base logistica per l’attività di spaccio.

L’intervento si è svolto in una zona boschiva nei pressi di via Kennedy, dove i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Mornago, hanno individuato e bonificato l’area. Sul posto sono stati rinvenuti teli in plastica, coperte utilizzate come riparo dalle intemperie e numerosi rifiuti, tra cui anche bilancini di precisione, elementi riconducibili a un’attività di confezionamento e vendita di sostanze stupefacenti.

Durante il rastrellamento dell’area boschiva è stato inoltre identificato un uomo di 39 anni, di nazionalità italiana, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Non essendo stato in grado di giustificarne il porto, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi, particolarmente sentito dai residenti. Nei prossimi giorni l’area interessata dall’intervento verrà anche bonificata dai rifiuti accumulati, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Sumirago, con l’obiettivo di restituire il bosco alla collettività in condizioni di maggiore sicurezza e decoro.

