I Carabinieri smantellano un bivacco dello spaccio nei boschi di Sumirago
Prosegue anche durante le festività l’azione di contrasto allo spaccio nei boschi del Varesotto. Smantellato un bivacco usato come base per l’attività illegale
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del Varesotto, portata avanti anche durante il ponte delle festività di inizio anno. Nei giorni scorsi, nel territorio di Sumirago, i Carabinieri hanno condotto un’operazione mirata che ha portato allo smantellamento di un bivacco utilizzato come base logistica per l’attività di spaccio.
L’intervento si è svolto in una zona boschiva nei pressi di via Kennedy, dove i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Mornago, hanno individuato e bonificato l’area. Sul posto sono stati rinvenuti teli in plastica, coperte utilizzate come riparo dalle intemperie e numerosi rifiuti, tra cui anche bilancini di precisione, elementi riconducibili a un’attività di confezionamento e vendita di sostanze stupefacenti.
Durante il rastrellamento dell’area boschiva è stato inoltre identificato un uomo di 39 anni, di nazionalità italiana, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Non essendo stato in grado di giustificarne il porto, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio.
L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi, particolarmente sentito dai residenti. Nei prossimi giorni l’area interessata dall’intervento verrà anche bonificata dai rifiuti accumulati, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Sumirago, con l’obiettivo di restituire il bosco alla collettività in condizioni di maggiore sicurezza e decoro.
foto di repertorio
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.