Il parcheggio difficile di un cargo militare a Malpensa e i controlli in discoteca
Le news del 26 gennaio in meno di 10 minuti
Tra le notizie del 26 gennaio su Varesenews segnaliamo l’incidente in pista con l’aereo militare del Qatar che ha abbattuto una torre faro a Malpensa, le tensioni fuori da una discoteca di Cassano Magnago prima di un concerto per i controlli antincendio, alcune notizie legate all’arrivo delle delegazione olimpiche a Malpensa e in provincia di Varese. (foto di copertina realizzata con l’AI)
