Investita dalla sua stessa auto nel vialetto di casa

Grave incidente a Magliaso: una donna di 70 anni è stata travolta dal veicolo dopo essere scesa. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni

Grave incidente nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio a Magliaso, nel Luganese. Poco dopo l’1 di notte, una 70enne cittadina svizzera è rimasta coinvolta in un episodio drammatico all’interno del vialetto della propria abitazione in via Pomelli.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, la donna aveva appena parcheggiato la propria auto. Dopo essere scesa dal veicolo, per cause ancora da accertare, è stata investita dalla stessa auto, senza riuscire a liberarsi autonomamente.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia Malcantone Ovest, i pompieri di Caslano e Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure alla donna prima del trasporto in ospedale.

La 70enne ha riportato ferite gravi, come comunicato in una prima valutazione medica. Resta ora da chiarire la dinamica dell’accaduto: l’inchiesta di polizia è in corso per determinare le cause esatte dell’incidente.

Pubblicato il 10 Gennaio 2026
