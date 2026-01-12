Varese News

Lunedì di sciopero: pesanti disagi per il traffico ferroviario

Autobus sostitutivi pronti per il collegamento con lo scalo di Malpensa mentre nelle stazioni della provincia si registrano forti ritardi e incertezze per migliaia di viaggiatori lombardi

trenord

Lunedì di ritardi e cancellazioni per i pendolari a causa dello sciopero nazionale del personale ferroviario che sta paralizzando i collegamenti regionali. Dopo la prima mobilitazione del fine settimana, la giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, sta registrando numerose cancellazioni e ritardi sulle linee di Trenord, mettendo a dura prova il rientro al lavoro e a scuola dopo la pausa natalizia. Nonostante le fasce di garanzia, i disagi si fanno sentire pesantemente nelle stazioni del territorio, con banchine affollate e viaggiatori costretti a riorganizzare i propri spostamenti all’ultimo minuto.

La situazione nelle stazioni e le fasce di garanzia

La mobilitazione, proclamata dalle organizzazioni sindacali, è iniziata ufficialmente alle ore 03:00 di questa mattina e proseguirà fino alle 02:00 di martedì 13 gennaio. Trenord ha comunicato che il servizio regionale, suburbano e i collegamenti a lunga percorrenza possono subire variazioni significative o cancellazioni totali.

Per limitare l’impatto sui lavoratori, sono state previste le consuete fasce di protezione: i treni hanno viaggiato regolarmente tra le 06:00 e le 09:00, mentre la seconda finestra di servizio garantito scatterà nel pomeriggio, dalle ore 18:00 fino alle 21:00. Al di fuori di questi orari, tuttavia, la circolazione è a singhiozzo.

QUI I TRENI GARANTITI

I collegamenti con Malpensa e i bus sostitutivi

Anche il servizio aeroportuale Malpensa Express non è esente da problemi. Per garantire il collegamento tra Milano e lo scalo varesino, in caso di cancellazione dei treni, l’azienda ha predisposto degli autobus sostitutivi. Questi mezzi collegano senza fermate intermedie Milano Cadorna (con partenza da via Paleocapa, 1) e Stabio con l’aeroporto di Malpensa, cercando di attutire il colpo per i numerosi turisti e viaggiatori internazionali in transito.

Le parole dell’azienda e i consigli per chi viaggia

Attraverso una nota ufficiale, l’azienda ferroviaria ha invitato i passeggeri a consultare costantemente il sito internet e l’App ufficiale per monitorare l’andamento delle corse in tempo reale. «Dalle ore 03:00 di lunedì 12 gennaio alle ore 02:00 di martedì 13 gennaio 2026, sono state proclamate due giornate di sciopero. Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potrebbero subire variazioni e cancellazioni» – Trenord, comunicato ufficiale -.

I disagi di oggi seguono quelli già registrati tra sabato e domenica, quando un’altra sigla sindacale aveva incrociato le braccia dalle 21:00 del 9 gennaio alle 21:00 del 10 gennaio, rendendo questo inizio di 2026 particolarmente complesso per chiunque utilizzi il trasporto pubblico su ferro in Lombardia.

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
