Migrazioni e politiche territoriali: i parlamentari varesini a confronto a Materia

Un confronto politico civile, concreto e approfondito su uno dei temi più delicati del nostro tempo: quello delle migrazioni. Si è svolto nella serata di giovedì 15 gennaio, nello spazio Materia di Varese, l’incontro “Capire per decidere – La voce dei parlamentari su migrazioni e politiche territoriali”, promosso dall’associazione Centro Studi Comuni Orizzonti in collaborazione con VareseNews.

Politica, territorio e persone: un confronto aperto

L’incontro ha rappresentato la tappa conclusiva di un percorso di riflessione durato un anno e dedicato al tema dell’immigrazione, portato avanti da Comuni Orizzonti insieme a esperti, amministratori locali e realtà del terzo settore. A introdurre la serata è stato Marco Cavallin, presidente dell’associazione, che ha sottolineato come l’obiettivo fosse quello di «capire, al di là degli slogan, cosa pensano davvero i partiti politici su un tema che riguarda direttamente i territori».

Il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha portato il proprio saluto aprendo la serata con una panoramica sui dati relativi all’accoglienza nella provincia: 1.200 richiedenti asilo, 40 minori stranieri non accompagnati gestiti direttamente dalla Prefettura, oltre 90mila cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e quasi 8.000 cittadinanze concesse negli ultimi cinque anni.

Le voci dei parlamentari varesini

Al confronto, moderato dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli, hanno partecipato Andrea Pellicini (Fratelli d’Italia), Maria Chiara Gadda (Italia Viva), Alessandro Alfieri (Partito Democratico) e Stefano Candiani (Lega).

Andrea Pellicini ha rivendicato l’approccio del governo Meloni sul contrasto all’immigrazione irregolare e l’importanza del Piano Mattei come strategia per creare sviluppo nei paesi africani. Ha definito positivo l’accordo con l’Albania per i centri di trattenimento e ha sottolineato l’importanza di investire sul lavoro, anche grazie all’ampliamento del decreto flussi.

Maria Chiara Gadda ha invitato ad affrontare il fenomeno migratorio con un approccio sistemico e multidisciplinare, che non si limiti agli aspetti di ordine pubblico ma valorizzi le politiche di inclusione. Ha evidenziato le carenze del sistema burocratico e difeso il ruolo dei patronati come mediatori tra lavoratori stranieri e sistema produttivo.

Alessandro Alfieri ha insistito sulla necessità di costruire un modello stabile e regolare di immigrazione, indispensabile per sostenere il welfare e il mercato del lavoro. Ha proposto una pianificazione pluriennale dei fabbisogni attraverso un’agenzia nazionale e ha rilanciato la battaglia per una forma di ius soli temperato a favore dei minori nati e cresciuti in Italia.

Stefano Candiani ha ribadito la linea dura contro l’immigrazione irregolare: «Il problema non è chi lavora, ma chi entra illegalmente e sfugge al controllo». Ha sottolineato l’importanza della deterrenza, della distinzione tra rifugiati e migranti economici e della necessità di un sistema di espulsione più efficace. Sul tema della cittadinanza ha difeso l’impostazione attuale: «Non banalizziamo con il foglio di carta: l’integrazione passa dal lavoro».

Oltre gli slogan: una serata di confronto autentico

L’incontro, molto partecipato da amministratori locali, operatori del sociale e cittadini, si è distinto per il tono costruttivo e non urlato. Come ha sottolineato in chiusura Marco Cavallin: «Fare politica così è rilassante e costruttivo. C’è fame di una politica che sappia parlarsi, anche nelle differenze».

L’iniziativa è stata trasmessa in diretta streaming e potrà essere rivista qui sotto o sul canale Youtube di Varesenews. Inoltre sarà parte di una relazione conclusiva che Comuni Orizzonti metterà a disposizione di amministratori e cittadini per continuare a riflettere e proporre buone pratiche su un tema così complesso.