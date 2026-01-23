Varese News

Morazzone sul podio dei “Comuni Ricicloni 2026″

Raccolta differenziata all’82%: il Comune tra le migliori performance del bacino COINGER

Morazzone è stata premiata nell’ambito dell’edizione Comuni Ricicloni – Lombardia 2026, l’iniziativa promossa da Legambiente che valorizza i Comuni virtuosi nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata.

Con una percentuale di raccolta differenziata pari all’82%, Morazzone si colloca sul podio del bacino COINGER, a pari merito, rientrando tra i Comuni con i risultati più elevati dell’intero territorio servito.

Il riconoscimento conferma l’efficacia del modello di gestione adottato, fondato sulla raccolta porta a porta e sulla tariffa puntuale di bacino, che ha consentito di ridurre la produzione complessiva di rifiuti e di mantenere livelli di differenziazione superiori alle medie regionali e nazionali.

Un risultato che testimonia la validità delle scelte amministrative intraprese e, soprattutto, l’impegno quotidiano dei cittadini, il cui comportamento responsabile rappresenta un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il Sindaco esprime un sentito ringraziamento alla cittadinanza per l’impegno dimostrato: «Questo risultato è frutto della collaborazione e del senso di responsabilità dei cittadini di Morazzone, che con comportamenti corretti e costanti contribuiscono in modo concreto alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita del nostro territorio».

Morazzone prosegue così il proprio percorso verso una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti, nel segno della tutela dell’ambiente e della qualità della vita della comunità locale.

Rifiuti, il Varesotto corre verso l’80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia

Pubblicato il 23 Gennaio 2026
