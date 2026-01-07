Nuova fontana in piazza Chiesa a Rescaldina. Riqualificazione in vista anche per per parchi gioco e strade
Dopo l'applicazione dell'avanzo di bilancio e grazie alle coperture economiche individuate attraverso i mutui estinti, Rescaldina ha messo in cantiere una serie di interventi per il 2026
Piazza Chiesa, parchi gioco, strade e marciapiedi. Dopo l’applicazione dell’avanzo di bilancio 2025 e grazie alle coperture economiche individuate attraverso i mutui estinti, Rescaldina mette in cantiere una serie di interventi per l’anno appena iniziato.
A partire dalla riqualificazione di piazza Chiesa, dove l’attuale fontana, non più funzionante, verrà sostituita con una a raso, senza vasche di raccolta e con getti che usciranno direttamente dalla pavimentazione, opera che secondo i piani dell’amministrazione comunale «rappresenterà oltre ad un elemento di arredo un nuovo spazio gioco», come spiega l’assessore alla partita Matteo Moschetto.
Tra i lavori in programma ci sono inoltre il rifacimento del parco giochi di via Monte Grappa e di quello di via Battisti – la lista, peraltro, è destinata ad allungarsi grazie ad un finanziamento regionale arrivato tramite un emendamento al bilancio presentato dalla consigliera di Fratelli d’Italia Maira Cacucci – e una serie di interventi su strade e marciapiedi: oltre alle riasfaltature, è prevista la sistemazione delle aree con finitura in porfido in via Bassetti, all’altezza del dosso di attraversamento e dei camminamenti di via Bossi e di via Alberto da Giussano.
Poi il rifacimento delle poltrone dell’auditorium comunale, dove sono previsti anche una serie di adeguamenti finalizzati al raggiungimento degli standard di sicurezza incendi, e l’efficientamento energetico dell’edificio sottratto alla criminalità organizzata lungo la Saronnese, che attualmente è sede dell’osteria sociale La Tela, dove verranno installati i pannelli fotovoltaici e ci saranno interventi agli impianti termici e alle canne fumarie, oltre al risanamento delle coperture.
In paese, peraltro, sono già in corso interventi per la riapertura al pubblico del chiosco del parco Antonella Iassilli in via Pietro Nenni, e si sono da poco conclusi i lavori di sistemazione legati all’ascensore, ora tornato in funzione, e alle infiltrazioni alla sua struttura nel cimitero di Rescaldina.
