Open Day all’istituto Fermi di Cavaria con Premezzo
Il 15 gennaio un momento di presentazione della scuola
Verso il Futuro:l’ Evento che Disegna il Domani dei tuoi Figli!
Non è un semplice Open Day. È l’inizio di un viaggio straordinario. L’Istituto Comprensivo “E. Fermi” apre le sue porte per presentare una scuola dove il talento prende il volo.
Il prossimo 15 gennaio 2026 alle ore 18:00, l’Auditorium dell’Istituto a Cavaria con Premezzo si trasformerà nel palcoscenico di una visione educativa d’eccellenza.
La dirigente scolastica, prof.ssa Deborha Salvo, insieme ad un team di docenti, vi guiderà alla scoperta di un percorso unico, pensato per accompagnare i vostri figli dall’Infanzia fino alla Secondaria di Primo Grado.
Un percorso educativo verticale e unitario
All’I.C. “E. Fermi”, la continuità non è solo una parola, ma il cuore del nostro progetto. Crediamo in un ambiente coerente e accogliente, dove gli alunni crescono senza strappi, all’interno di un percorso che valorizza lo sviluppo graduale delle competenze, delle conoscenze e della persona,nella sua interezza.
Innovazione, inclusione, benessere
Negli ultimi anni, il nostro Istituto ha vissuto una trasformazione profonda per rispondere alle sfide del futuro:
Rinnovamento Didattico: Metodologie innovative che rendono l’apprendimento stimolante e attivo.
Attenzione alla Persona: Un impegno costante verso l’inclusione e il benessere psicofisico di ogni singolo alunno.
Potenziamento dell’Offerta: Un’evoluzione organizzativa pensata per costruire un percorso formativo solido e significativo.
SEGNA LA DATA: L’APPUNTAMENTO CON IL DOMANI
Vi aspettiamo per farvi conoscere da vicino la nostra comunità e confrontarvi con chi, ogni giorno, lavora per il futuro dei vostri figli.
QUANDO: 15 Gennaio 2026 | Ore 18:00
DOVE: Auditorium dell’I.C. “E. Fermi”, Cavaria con Premezzo
CON CHI: Il Dirigente Scolastico e i Docenti dell’Istituto
La scelta della scuola è il primo grande investimento sul futuro dei vostri figli. Venite a scoprire perché l’I.C. Fermi è il luogo giusto dove la qualità dell’insegnamento si fonde con l’attenzione alla persona, alla comunità e al mondo.
