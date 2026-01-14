Poste Italiane, nuovo sciopero nazionale: stop agli straordinari dal 14 gennaio al 12 febbraio
L'astensione per denunciare gli effetti negativi delle recenti riorganizzazioni interne, le carenze in materia di sicurezza sul lavoro e il rischio di ulteriori privatizzazioni, che metterebbero in discussione il ruolo pubblico dell’azienda
Le segreterie nazionali di SLC CGIL e UILPoste hanno indetto un nuovo sciopero nazionale delle prestazioni straordinarie e aggiuntive per tutto il personale di Poste Italiane Spa, valido dal 14 gennaio al 12 febbraio 2026.
Lo sciopero nasce per denunciare gli effetti negativi delle recenti riorganizzazioni interne (DTO, MP, PCL), le carenze in materia di sicurezza sul lavoro e il rischio di ulteriori privatizzazioni, che metterebbero in discussione il ruolo pubblico dell’azienda.
I sindacati invitano i lavoratori a non effettuare prestazioni oltre il normale orario, comprese le convocazioni commerciali, corsi fuori orario, distacchi non gestiti secondo le modalità previste e operazioni aggiuntive non autorizzate.
«L’azienda va avanti solo grazie alla disponibilità dei lavoratori a fare più del dovuto – si legge nella nota sindacale – ma coprire i problemi li aggrava. Aderire allo sciopero è un atto di responsabilità».
