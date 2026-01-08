Pronto soccorso e hotspot sotto pressione per l’influenza nelle festività ma l’Asst Sette Laghi regge l’urto
Grande affluenza nei pronto soccorso di Varese, Tradate e Cittiglio. Quasi 3000 le persone che si sono rivolte alla guardia medica e oltre 600 i malati visitati nei tre hotspot
Il periodo delle festività natalizie, che è coinciso con il picco influenzale, ha messo sotto forte pressione il sistema sanitario del territorio, in particolare i Pronto soccorso di Varese, Tradate e Cittiglio e i servizi territoriali. Numeri elevati, concentrazione di accessi in pochi giorni e una domanda assistenziale in crescita hanno rappresentato una vera prova di tenuta per l’intera rete dell’emergenza-urgenza.
Dal 1° dicembre al 6 gennaio, nei Pronto soccorso di ASST Sette Laghi sono stati registrati 16.410 accessi complessivi. Di questi, 5.635 all’Ospedale di Circolo di Varese – con una media di 153 accessi al giorno nel periodo natalizio – e 3.394 al Pronto soccorso di Tradate, pari a 85 accessi medi giornalieri. Anche il presidio di Cittiglio è stato interessato da un afflusso significativo, contribuendo al dato complessivo di sistema.
I giorni più critici
I giorni più critici sono stati il 22, 26, 27 dicembre e soprattutto il 29 dicembre, oltre al 2 e 4 gennaio. Proprio il 29 dicembre, al Circolo di Varese, si è toccato il picco massimo con 191 accessi in un solo giorno, mentre a Tradate il valore più alto è stato registrato il 22 dicembre con 112 accessi. Numeri che, come sottolineano dall’azienda sanitaria, rappresentano solo una delle variabili da considerare per valutare il reale livello di sovraffollamento.
La situazione a gennaio 2025
Casi di influenza in aumento: bollino nero nei pronto soccorso della Sette Laghi. In azione le equipe di risposta rapida domiciliare
Continuità assistenziale e hotspot: oltre 2.800 cittadini assistiti
Accanto ai Pronto soccorso, un ruolo decisivo è stato svolto dalla continuità assistenziale. Nelle sole due settimane centrali del periodo festivo, i cittadini che si sono rivolti a questo servizio sono stati 2.817, tra consulenze telefoniche, visite ambulatoriali e domiciliari. Nel dettaglio: 838 accessi notturni e 1.979 accessi diurni nei giorni festivi e prefestivi.
Importante anche il contributo degli hotspot infettivologici, attivi a Varese, Tradate e Laveno: complessivamente 675 accessi nelle stesse due settimane, due terzi dei quali nella prima settimana dell’anno. Le visite ambulatoriali sono state 633, alle quali si aggiungono 7 visite domiciliari.
Una risposta organizzativa sotto stress
«Gli accessi registrati nei nostri Pronto Soccorso sono stati molto significativi – commenta il Direttore Sanitario dell’Asst sette LaghiAdelina Salzillo – Il 29 dicembre, in particolare, siamo arrivati ad avere più di 140 persone compresenti nel Pronto Soccorso all’Ospedale di Circolo e oltre 40 pazienti onboarding. Ciononostante, il sistema ha tenuto bene e il picco è stato superato. Non abbiamo intenzione di abbassare la guardia, l’inverno è ancora lungo e servirà la massima integrazione possibile tra tutte le strutture e i professionisti per affrontare i momenti di picco, che non mancheranno di ripresentarsi».
Sottolinea il valore del territorio anche il Direttore sociosanitario Giuseppe Calicchio: «Anche i servizi territoriali hanno lavorato molto in queste settimane festive, contribuendo ad evitare ulteriori accessi nei Pronto Soccorso. Sono particolarmente soddisfatto dei risultati dell’attività degli hotspot infettivologici e confido nel progetto sperimentale per la gestione dei pazienti bed blocker, da poco avviato e che già sta dando esiti molto interessanti, con 14 pazienti già trasferiti nella sede convenzionata».
A completare la risposta del sistema anche l’ospedale di comunità, inaugurato lo scorso ottobre e che a dicembre ha raggiunto la capienza massima di 16 degenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.