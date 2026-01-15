Raccolta firme del Partito Popolare del Nord su sicurezza e legittima difesa

Il Partito Popolare del Nord ha annunciato l’avvio di una raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare in materia di legittima difesa e inviolabilità del domicilio, depositate dal movimento. Le sottoscrizioni saranno possibili a partire dal 25 gennaio 2026, sia presso i Comuni sia online tramite SPID.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di proposte del partito sul tema della sicurezza, che comprendono anche il sostegno alla creazione di una Polizia Regionale, con graduatorie di reclutamento su base regionale riservate ai residenti. Secondo il segretario politico Roberto Castelli, «per difendere efficacemente i cittadini è necessaria un’approfondita conoscenza del territorio, della sua società e delle consuetudini. Una polizia regionale è più efficace, più identitaria e più legata alla sensibilità dei cittadini».

Sulla stessa linea la vice segretaria Francesca Losi, che sottolinea come «la creazione di nuovi posti di lavoro nelle Forze dell’Ordine dovrebbe offrire opportunità innanzitutto ai giovani delle famiglie delle Regioni in cui le nuove forze verranno create, reclutate e addestrate», parlando di una diffusione delle competenze in materia di difesa e sicurezza.

La proposta di legge sulla legittima difesa e l’inviolabilità del domicilio in Costituzione nasce, spiegano dal partito, da una diffusa percezione di insicurezza, che riguarda non solo gli spazi pubblici ma anche le abitazioni e i luoghi di lavoro. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il quadro normativo, chiarendo i confini della legittima difesa e ampliando la capacità di intervento delle forze dell’ordine.

Ulteriori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e sul testo della proposta sono disponibili sul sito ufficiale del partito.