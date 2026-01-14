Saronno celebra la sua Polizia locale nella ricorrenza di San Sebastiano

Anche quest’anno la città di Saronno renderà omaggio alla Polizia locale in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono degli agenti di polizia municipale. L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio, con una cerimonia solenne organizzata dall’Amministrazione comunale e dal comando di Polizia locale.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 16.15 in piazza Libertà, dove si terrà l’inquadramento dei reparti. A seguire, alle 17, sarà celebrata la messa nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, officiata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni.

Al termine della funzione religiosa, i partecipanti saranno invitati a un momento conviviale, occasione per rinsaldare i legami tra istituzioni, cittadini e agenti che ogni giorno operano sul territorio per garantire sicurezza e prossimità.

La Festa di San Sebastiano è un’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale della Polizia locale come presidio della legalità, nella gestione del traffico, nella tutela ambientale e nella protezione civile. A guidare la cerimonia saranno la sindaca Ilaria Pagani e il comandante Claudio Borsani, che rivolgeranno un messaggio istituzionale di ringraziamento agli agenti e alla cittadinanza.