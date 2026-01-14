Saronno celebra la sua Polizia locale nella ricorrenza di San Sebastiano
Martedì 20 gennaio alle 16,15 la cerimonia ufficiale in piazza Libertà e alle 17 la messa nella prepositurale dei santi Pietro e Paolo
Anche quest’anno la città di Saronno renderà omaggio alla Polizia locale in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono degli agenti di polizia municipale. L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio, con una cerimonia solenne organizzata dall’Amministrazione comunale e dal comando di Polizia locale.
Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 16.15 in piazza Libertà, dove si terrà l’inquadramento dei reparti. A seguire, alle 17, sarà celebrata la messa nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, officiata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni.
Al termine della funzione religiosa, i partecipanti saranno invitati a un momento conviviale, occasione per rinsaldare i legami tra istituzioni, cittadini e agenti che ogni giorno operano sul territorio per garantire sicurezza e prossimità.
La Festa di San Sebastiano è un’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale della Polizia locale come presidio della legalità, nella gestione del traffico, nella tutela ambientale e nella protezione civile. A guidare la cerimonia saranno la sindaca Ilaria Pagani e il comandante Claudio Borsani, che rivolgeranno un messaggio istituzionale di ringraziamento agli agenti e alla cittadinanza.
