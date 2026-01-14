Varese News

Saronno/Tradate

Saronno celebra la sua Polizia locale nella ricorrenza di San Sebastiano

Martedì 20 gennaio alle 16,15 la cerimonia ufficiale in piazza Libertà e alle 17 la messa nella prepositurale dei santi Pietro e Paolo

Saronno - San Sebastiano 2025 Patrono della Polizia locale

Anche quest’anno la città di Saronno renderà omaggio alla Polizia locale in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono degli agenti di polizia municipale. L’appuntamento è fissato per martedì 20 gennaio, con una cerimonia solenne organizzata dall’Amministrazione comunale e dal comando di Polizia locale.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 16.15 in piazza Libertà, dove si terrà l’inquadramento dei reparti. A seguire, alle 17, sarà celebrata la messa nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, officiata dal prevosto monsignor Giuseppe Marinoni.

Al termine della funzione religiosa, i partecipanti saranno invitati a un momento conviviale, occasione per rinsaldare i legami tra istituzioni, cittadini e agenti che ogni giorno operano sul territorio per garantire sicurezza e prossimità.

La Festa di San Sebastiano è un’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale della Polizia locale come presidio della legalità, nella gestione del traffico, nella tutela ambientale e nella protezione civile. A guidare la cerimonia saranno la sindaca Ilaria Pagani e il comandante Claudio Borsani, che rivolgeranno un messaggio istituzionale di ringraziamento agli agenti e alla cittadinanza.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 14 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.