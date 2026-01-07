“Siamo Chiesa sinodale”: a Varese un nuovo incontro formativo per gli operatori pastorali
Giovedì 8 gennaio alle Bustecche un momento di riflessione e confronto promosso dal Decanato cittadino
Prosegue anche nel 2026 il cammino sinodale della Chiesa di Varese, che giovedì 8 gennaio propone un nuovo appuntamento di formazione e condivisione per operatori pastorali, membri dei consigli parrocchiali e clero. L’incontro si terrà alle ore 20.45 presso l’Oratorio delle Bustecche, promosso dal Decanato di Varese all’interno del percorso ecclesiale avviato nel 2021 da Papa Francesco.
Il tema della serata sarà “La Chiesa corpo di Cristo”, un passaggio fondamentale per riflettere sul ruolo di ciascun membro della comunità all’interno di un’ecclesiologia realmente sinodale. A guidare la riflessione sarà don Martino Mortola, docente di Teologia presso il Seminario di Venegono Inferiore e la Facoltà Teologica di Milano.
«La sinodalità è uno stile, un atteggiamento che ci aiuta ad essere Chiesa» – sottolineano gli organizzatori, richiamandosi all’invito di Papa Francesco – «e l’obiettivo è continuare a imparare a conoscerci, stimarci e collaborare».
Costruire relazioni di corresponsabilità
«La Chiesa di Varese – spiega don Maurizio Cantù, parroco della Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati e Decano del Decanato di Varese – rinnova questa occasione per far incontrare tra loro gli operatori pastorali della città, affinché possano riconoscersi e crescere in corresponsabilità evangelica».
Un cammino che mira a valorizzare la partecipazione di tutti, con le proprie competenze, sensibilità e storie, in un clima di ascolto reciproco e discernimento comunitario.
