Spari a Somma Lombardo, ferito un 27enne

Il fatto nella serata di lunedì 5 gennaio: il giovane non avrebbe riportato ferite rilevanti. Sul posto anche i Carabinieri

ambulanza generica notte sos malnate

Un giovane di 27 anni sarebbe rimasto ferito nella serata di lunedì 5 aprile a Somma Lombardo in seguito ad alcuni spari. Le prime informazioni arrivano da fonti sanitarie: l’evento sarebbe avvenuto poco dopo le 21,30 nella zona di viale XXV Aprile, nella parte nord della città.

In quella zona sono presenti alcuni complessi abitativi mentre più avanti si apre un’area di campagna, boschi e acquitrini. A soccorrere la persona ferita sono giunte sul posto l’automedica proveniente da Varese e un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate.

Il giovane è poi stato trasportato in ospedale in “codice verde” e quindi non ha riportato danni rilevanti. In viale XXV Aprile si sono recati anche i Carabinieri che si stanno occupando della vicenda per ricostruire l’accaduto.

Pubblicato il 05 Gennaio 2026
