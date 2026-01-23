Turismo, Dell’Erba (FdI): “Dati record nel 2024. Ora puntiamo sui piccoli borghi, cuore della nostra identità”
La consigliera regionale varesina ha partecipato al Forum Internazionale del Turismo promosso dal Ministero: "L'Italia torna protagonista, 21 milioni di arrivi grazie a una visione strategica"
Il turismo non è più solo uno slogan, ma il motore trainante di una nuova visione economica che parte dai territori. Questo il messaggio lanciato dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Romana Dell’Erba, a margine del Forum Internazionale del Turismo, l’appuntamento strategico promosso dal Ministero del Turismo e realizzato con Enit SpA.
Al centro del dibattito, i numeri straordinari che vedono l’Italia protagonista: un 2024 da record con 21 milioni di arrivi e 53 milioni di presenze, segnando una crescita del 26% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019.
Oltre le grandi mete: la forza del turismo diffuso
Per Dell’Erba, il segreto del successo risiede nella capacità di guardare oltre le rotte tradizionali. “Abbiamo un patrimonio unico fatto non solo di grandi città, ma soprattutto di borghi e piccoli Comuni — ha dichiarato la consigliera —. È lì che custodiamo le tradizioni e l’identità che i visitatori cercano. L’obiettivo è favorire un turismo diffuso, sostenibile e autentico che porti sviluppo reale anche nelle realtà più piccole, che sono l’anima della nostra Nazione”.
L’esponente varesina di FdI ha sottolineato come l’azione del Governo Meloni e del Ministro Daniela Santanchè abbia riportato “ordine e strategia” in un comparto fondamentale, ridando credibilità all’Italia sulla scena internazionale.
“Identità e orgoglio nazionale”
L’intervento della consigliera si inserisce in un solco che vede la provincia di Varese, con i suoi laghi e i suoi borghi storici, come potenziale beneficiaria di questa strategia di valorizzazione. “Il turismo non è solo economia, ma cultura e orgoglio nazionale — ha concluso Dell’Erba —. Oggi l’Italia è tornata a credere pienamente nel proprio potenziale, mettendo al centro le eccellenze del territorio”.
