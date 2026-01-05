Turisti bloccati a Sharm, EasyJet annuncia un volo supplementare per il rientro
In seguito alle accuse di alcuni viaggiatori, la compagnia britannica spiega: "Mettiamo a disposizione nuove opzioni di viaggio. Stiamo ricontattando i clienti per fornire informazioni"
La situazione denunciata da alcuni turisti, anche varesotti, bloccati all’aeroporto di Sharm El Sheikh, sul Mar Rosso, in seguito al guasto ai sistemi di controllo di traffico aereo avvenuto in Grecia, ha provocato una risposta da parte di EasyJet, il vettore con cui molti vacanzieri sarebbero dovuti rientrare in Italia.
La compagnia aerea britannica, accusata di «gestione inaccettabile» da parte di alcuni viaggiatori (QUI l’articolo), ha inviato un comunicato a VareseNews spiegando il proprio punto di vista e le azioni intraprese dal tardo pomeriggio di lunedì 5.
«Per facilitare il rientro dei passeggeri metteremo a disposizione nella giornata di domani (martedì 6 gennaio ndr) nuove opzioni di viaggio, incluso un volo aggiuntivo diretto da Sharm El Sheikh per Milano Malpensa in programma nel tardo pomeriggio. Stiamo contattando direttamente i clienti per fornire loro le informazioni necessarie alla prenotazione».
EasyJet assicura di essere intervenuta per alleviare i problemi ai propri clienti: «Stiamo facendo tutto il possibile per assistere le persone coinvolte, garantendo, quando possibile, la sistemazione in hotel e fornendo indicazioni sulle modalità di rimborso a coloro che stanno organizzando autonomamente soluzioni alternative di viaggio e alloggio. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e del nostro equipaggio sono la nostra massima priorità e, sebbene questa situazione fosse fuori dal nostro controllo, ci scusiamo sinceramente per il disagio vissuto dai nostri passeggeri».
Aeroporto in tilt a Sharm, vacanzieri varesini bloccati per ore dopo il guasto in Grecia: “Noi abbandonati”
