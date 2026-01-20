Una giornata per gli stagni e i loro preziosi abitanti al Centro Biodiversità di Lomazzo

L’iniziativa, dal titolo “Insieme per gli stagni: puliamo, scopriamo, proteggiamo”, è aperta a tutti. L’appuntamento è per domenica 1° febbraio

Domenica 1° febbraio, il Centro Biodiversità del Parco Lura di Lomazzo ospita una mattinata di volontariato ambientale nell’ambito del progetto interregionale RIVERLHAB, dedicato alla tutela degli ambienti acquatici e della biodiversità transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

Un gesto concreto per gli anfibi e il territorio

L’iniziativa, dal titolo “Insieme per gli stagni: puliamo, scopriamo, proteggiamo”, è aperta a tutti e punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli stagni come habitat fondamentali per molte specie animali, in particolare gli anfibi, sempre più minacciati dalla scomparsa degli ambienti naturali.

I partecipanti, muniti di guanti e stivali, saranno coinvolti in un’azione concreta di pulizia e cura degli specchi d’acqua, contribuendo così alla conservazione di un ecosistema fragile ma prezioso.

Biodiversità senza confini

L’evento è parte del progetto RIVERLHAB, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Svizzera, con il coinvolgimento di diversi enti italiani e svizzeri, tra cui ERSAF, SUPSI, Regione Lombardia, Parco Valle del Lanza e altri partner territoriali. L’obiettivo è promuovere azioni coordinate per la valorizzazione degli ambienti fluviali e umidi, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali.

Come partecipare

L’appuntamento è per le 9.30 presso il Centro Biodiversità di Lomazzo. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione online, attraverso il QR code presente nella locandina o tramite il link ufficiale del modulo di iscrizione riportato nella locandina. Si consiglia di indossare guanti e stivali di gomma