A spasso nella Bevera: camminate e giri in bicicletta per conoscere il parco che unisce 5 comuni

Otto passeggiate, due escursioni in bicicletta e quattro appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie con bambini: il ricco calendario delle visite – proposto dal Parco Regionale Campo dei Fiori – del programma “A spasso nella Bevera” vi porterà nei territori dei Comuni di Varese, Induno Olona, Arcisate, Viggiù e Cantello, i cui boschi e aree umide fanno parte del PLIS Valle della Bevera. Sono previste anche alcune attività all’interno del Parco Campo dei Fiori e nel Giardino Montano alla Cittadella della Scienza.

Il primo appuntamento è giovedì 19 febbraio alle 9.30: la partenza sarà dalla località Velmaio, frazione di Arcisate, in direzione di Induno Olona lungo il sentiero 385D. Il cammino porterà a conoscere i primi boschi e i primi paesaggi che si incontreranno in questo programma, che vedrà anche il patrimonio storico-artistico al centro delle passeggiate. In questa occasione è prevista la visita anche alla chiesetta di San Pietro in silvis, “nel bosco”: questo edifico è uno dei più antichi visitabili nel territorio e custodisce al suo interno numerosi affreschi, che hanno arricchito l’edificio nel corso dei secoli.

Il percorso è di circa 10 km (A/R) e la durata di circa 3 ore, prevalentemente su sentieri boschivi. Il percorso è facile e non presenta dislivelli importanti.

Le passeggiate si svolgeranno il giovedì mattina e è previsto un appuntamento al mese da febbraio a novembre. Le escursioni in bicicletta e le visite dedicate alle famiglie con bambine e bambini, invece, saranno nei weekend e in giornate festive (per es. il 02 giugno), per andare incontro ai momenti solitamente più liberi dagli impegni scolastici. Tutte le attività hanno una durata di 2 ore e mezza/3 ore.

Le visite sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. Sarà possibile prenotare le visite a partire da un mese prima della data sul sito.

Le visite al PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) Valle della Bevera sono proposte dal Parco Regionale Campo dei Fiori e coordinate da Archeologistics, impresa sociale che si occupa di promozione e gestione del patrimonio culturale attiva nel territorio della provincia di Varese, e sono finanziate dal progetto SINTAB – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità (Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027).

INFORMAZIONI: bit.ly/visiteBevera / https://www.archeologistics.it/articolo.html?news=542

CONTATTI: info@archeologistics.it / +39 328 8377206

IL CALENDARIO DELLE VISITE

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026, ore 9.30

Camminata nel PLIS Valle delle Bevera lungo il sentiero 385D da Velmaio a Induno Olona con visita alla chiesetta di San Pietro in silvis. Ritrovo: Via Martiri Della Libertà, 21051, Velmaio – Arcisate (VA).

La chiesetta di san Pietro in silvis a Induno Olona

GIOVEDÌ 19 MARZO 2026, ore 9.30

Fuori dalla Bevera, dentro al…Campo dei Fiori. Passeggiata al Campo dei Fiori dal Grand Hotel alla Cittadella di Scienze della Natura tra architettura, paesaggi e scienza per ricostruire la storia del Campo dei Fiori. Escursione eccezionalmente fuori dalla Valle Della Bevera e all’interno del Parco Campo dei Fiori.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2026, ore 9.30

Camminata lungo il sentiero 385B dell’anello della Bevera per conoscere le aree umide e la flora e la fauna che le caratterizzano.

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2026, ore 9.30

Dai mulini della Valle del Lanza a Ligurno e alla Chiesa della Madonna in Campagna: una camminata nelle zone di confine della Valle della Bevera tra acqua, cave e arte.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2026, ore 9.30

Fuori dalla Bevera, dentro al…Campo dei Fiori. Camminata al Campo dei Fiori dal Grand Hotel lungo il sentiero 301 per comprendere come i cambiamenti climatici stiano trasformando l’ecosistema e quali sono le strategie di recupero ambientale. Escursione eccezionalmente fuori dalla Valle Della Bevera e all’interno del Parco Campo dei Fiori.

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2026, ore 9.30

Camminata lungo il sentiero 385A dai Mulini della Bevera fino al Monte Useria con visita al Santuario della Madonna d’Useria.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026, ore 9.30

Dalla Ca’ Bassa alla Folla di Malnate: una camminata attraverso zone boschive, aree di estrazione della pietra molera e aree umide.

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2026, ore 9.30

Da Viggiù lungo il sentiero Italia: camminata dal Museo Butti, con la sua importante collezione di gessi, fino al Monte Sant’Elia.

USCITE IN BICICLETTA

SABATO 14 MARZO 2026, ore 9.30

Da Velmaio a Cantello in bicicletta lungo l’anello della Valle delle Bevera, con visita alla Chiesa della Madonna in Campagna.

SABATO 26 SETTEMBRE 2026, ore 9.30

Tra Viggiù e la Baraggiola Vecchia tra produzione di vino e tradizioni artistiche.

VISITE PER FAMIGLIE

DOMENICA 10 MAGGIO 2026, ore 15.00

Dal picchio alle rane: da Velmaio un’escursione per famiglie sulle tracce degli animali che abitano la Valle delle Bevera e le zone umide che la caratterizzano.

Sentiero 385B

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026, ore 15.00

Mappa alla mano: pronti per esplorare la Valle delle Bevera. Attività di orienteering per famiglie per imparare a conoscere le bellezze naturalistiche e i luoghi di interesse storico-artistico.

Sentiero 385B

SABATO 5 SETTEMBRE 202, ore 15.00

Geologi per un giorno: camminata per famiglie lungo il sentiero 385C per leggere l’evoluzione del territorio attraverso gli affioramenti geologici.

SABATO 3 OTTOBRE 2026, ore 15.00

Fuori dalla Bevera, dentro al…Campo dei Fiori. In occasione della festa dei nonni, un percorso per conoscere il Campo dei Fiori: com’era e com’è? Una passeggiata tra passato e presente per ricostruire come il territorio è cambiato tra natura e architettura. Dal Grand Hotel all’Osservatorio Astronomico.