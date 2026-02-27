Acapulco, Mattia Bellucci si ferma ai quarti. Vince Tiafoe in due set

Termina nei quarti di finale il cammino di Mattia Bellucci nel torneo di Acapulco, categoria ATP500 disputato sul cemento. Il 24enne di Castellanza, bravo a superare Hijikata e soprattutto Davidovich Fokina, si è dovuto arrendere allo statunitense Frances Tiafoe, numero 8 del tabellone e 28 al mondo (ma in passato numero 10 e semifinalista a New York).

Il mancino varesotto ha perso in due set con il punteggio di 6-3 6-4 al termine di una partita comunque combattuta e durata un’ora e 46 minuti. A differenza del match con Davidovich, in cui Bellucci era stato regale al servizio, contro Tiafoe Mattia ha dovuto concedere ben cinque volte il turno di battuta e questo dato – come i troppi errori non forzati – ha pesato sul risultato finale. (foto Abierto Mexicano)

Bellucci è partito bene, salendo 3-2 nel primo set ma poi Tiafoe ha concesso poco spazio e vinto i successivi quattro games. Equilibrata la seconda frazione in cui l’azzurro ha perso il servizio ma ha anche imposto due break all’avversario. L’esperienza e una maggiore precisione hanno garantito a Tiafoe il punto del 5-3 ma Bellucci ha piazzato il secondo break; a quel punto però non ha sfruttato il proprio turno di battuta e si è definitivamente arreso.

Per Tiafoe ora ci sarà il derby USA con Nakashima mentre nella parte alta del tabellone il nostro Flavio Cobolli (7-6 6-1 al qualificato cinese Wu) sfiderà il serbo Kecmanovic. Bellucci conclude la sua avventura in Messico con un discreto bottino di punti e un po’ di fiducia. Il suo 2026 è iniziato con qualche battuta d’arresto dolorosa ma i quarti di Acapulco gli permettono di tornare immediatamente nella top 100 (potrebbe essere il 94, lunedì prossimo). Un ranking necessario per evitare le qualificazioni negli slam.

