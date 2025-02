Bellucci riparte da Acapulco: KO con Diallo ma entra in tabellone

Dopo la clamorosa semifinale ottenuta a Rotterdam, la stagione di Mattia Bellucci è ripartita da Acapulco. Il 23enne di Castellanza è dovuto passare dalla qualificazioni perché i tabelloni sono compilati in anticipo e quello dell’Abierto Mexicano Telcel era stato aggiornato prima dell’exploit di Mattia in terra d’Olanda.

Ad Acapulco (torneo ATP 500) Bellucci ha disputato due incontri dall’andamento e dall’esito diametralmente opposti. Eccellente l’esordio contro l’americano Christopher Eubanks, superato in scioltezza per 6-2 6-4; il secondo match (nella notte italiana tra domenica e lunedì) invece è stato disastroso. Opposto al canadese Gabriel Diallo, Bellucci è stato travolto 6-1 6-0 in appena un’ora e 11′ di gioco.

Il varesino però accede comunque al tabellone principale del torneo messicano: il ritiro di Musetti, problema muscolare al polpaccio destro, permetterà a Mattia di entrare con la qualifica di Lucky Loser. Per questo motivo al primo turno il mancino di Castellanza se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, un cliente decisamente complicato sia per il ranking (è il numero 48) sia per la forma visto che ha sfiorato il titolo all’ATP 250 di Delray Beach, perdendo in finale con Kecmanovic.

Bellucci e Davidovich – che fino a oggi non si sono mai incontrati – si sfideranno sul cemento messicano martedì 25 (presumibilmente nella notte italiana tra martedì e mercoledì): chi la spunterà se la dovrà vedere con il vincente tra Tiafoe e Muller.