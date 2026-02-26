Bellucci serve alla grande, batte Davidovich Fokina ed è nei quarti ad Acapulco

Memore della “settimana da Dio” vissuta dodici mesi fa a Rotterdam, Mattia Bellucci prova a ripeterla in quel di Acapulco dove è in corso di svolgimento l’Abierto Mexicano, torneo sul cemento che ha lo status di ATP500. Dopo aver superato il primo turno ai danni di Rinky Hijikata, il talento di Castellanza si è ripetuto sconfiggendo un rivale di primo piano: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Il mancino varesotto, ampiamente sfavorito a livello di ranking, ha disputato una partita eccellente contro il numero 14 del mondo (e 4 del torneo), vinta con un doppio 6-3 che non ha lasciato dubbi. Bellucci è stato aggressivo fin da subito e martellante al servizio: in dodici turni di battuta non ha mai concesso break, ha sparato 10 aces (a 2) e non ha commesso alcun doppio fallo. Di più: con la prima di servizio Mattia ha vinto il 91% dei punti rendendo impossibile la vita a Davidovich Fokina.

Subito a segno nel primo set con un break, il 24enne nato a Busto Arsizio ha annullato l’unica palla-break concessa allo spagnolo, ha tenuto a zero l’avversario in due successivi turni di battuta e strappato ancora il servizio per chiudere 6-3. Non appagato, Bellucci ha bissato nel secondo parziale in cui nei primi quattro game con il servizio non ha concesso punti al rivale. Avanti 4-3 poi, Mattia ha ottenuto il break necessario per sparigliare le carte e ha quindi chiuso ancora 6-3.

Ora Bellucci può affacciarsi ai quarti di finale dove si troverà di fronte un avversario durissimo, lo statunitense Frances Tiafoe, oggi 28 al mondo ma in passato salito sino al numero 10. A proposito di classifiche, i due successi ad Acapulco riporteranno il mancino di Castellanza dentro la top100 mondiale, appena svanita insieme ai punti di Rotterdam 2025. Il pronostico per il prossimo match è a stelle e strisce ma il Mattia visto con Davidovich lascia aperte le speranze.

