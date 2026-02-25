Acapulco sorride a Mattia Bellucci: battuto Hijikata, ora c’è Davidovich Fokina

Mattia Bellucci torna a ruggire sul cemento messicano. Nella notte italiana, il tennista di Castellanza ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale dell‘Atp 500 di Acapulco, battendo l’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 7-6(5) 6-3. Si tratta di un successo molto importante, il primo nel circuito maggiore di questo 2026, che permette al mancino di scacciare i fantasmi di un inizio di stagione complicato e di riavvicinarsi sensibilmente alla top 100 del ranking mondiale.

Un cambio di avversario dell’ultimo minuto

Il match non era iniziato sotto i migliori auspici per quanto riguarda il tabellone: Bellucci avrebbe dovuto sfidare lo statunitense Sebastian Korda, che però si è ritirato poco prima dell’incontro per un problema fisico. Al suo posto è entrato il “lucky loser” Hijikata, avversario ostico e molto solido da fondo campo. Bellucci però è stato però molto bravo nei momenti decisivi, soprattutto nel tie-break del primo set, quando ha saputo mantenere i nervi saldi chiudendo sul 7-5.

Il break decisivo nel secondo set

Nel secondo parziale il castellanzese ha alzato il ritmo, alzando le percentuali al servizio e mettendo pressione costante alla risposta. Il break decisivo è arrivato a metà set, permettendo a Bellucci di gestire il vantaggio fino al definitivo 6-3. Rispetto alle ultime uscite a Dallas e Delray Beach, un bel passo avanti per Bellicci, sperando che sia il primo passo di un cammino positivo nelle prossime uscite.

Ora la sfida con Davidovich Fokina

Il torneo messicano si fa ora decisamente più in salita, ma anche più affascinante. Negli ottavi di finale, Bellucci troverà dall’altra parte della rete lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, quarta testa di serie del tabellone e giocatore di caratura internazionale. Tra i due esiste un precedente giocato proprio su questi campi un anno fa, che vide lo spagnolo imporsi.