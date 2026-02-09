Auto in fiamme a Samarate, intervengono i Vigili del Fuoco
L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme evitando che il rogo si estendesse
Un incendio ha coinvolto un’autovettura nel primo pomeriggio di oggi a Samarate, in via Locarno. L’allarme è scattato alle 13.50 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.
Gli operatori, giunti con un’autopompa, sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’intero veicolo e causando ulteriori danni.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse in breve tempo. Grazie al tempestivo intervento, la situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze per le persone.
Nessun ferito
Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio, che non ha coinvolto altri mezzi o strutture.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.