Varese News

Gallarate/Malpensa

Auto in fiamme a Samarate, intervengono i Vigili del Fuoco

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme evitando che il rogo si estendesse

incendio samarate

Un incendio ha coinvolto un’autovettura nel primo pomeriggio di oggi a Samarate, in via Locarno. L’allarme è scattato alle 13.50 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.

Gli operatori, giunti con un’autopompa, sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’intero veicolo e causando ulteriori danni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse in breve tempo. Grazie al tempestivo intervento, la situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze per le persone.

Nessun ferito

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio, che non ha coinvolto altri mezzi o strutture.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.