Auto in fiamme a Samarate, intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio ha coinvolto un’autovettura nel primo pomeriggio di oggi a Samarate, in via Locarno. L’allarme è scattato alle 13.50 e sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.

Gli operatori, giunti con un’autopompa, sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’intero veicolo e causando ulteriori danni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse in breve tempo. Grazie al tempestivo intervento, la situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze per le persone.

Nessun ferito

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio, che non ha coinvolto altri mezzi o strutture.