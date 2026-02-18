Cento volte CM7: Mario Chessa festeggia i 100 gol in maglia Castellanzese

(Foto Mauro Lucchi – Castellanzese)

Mario Chessa entra nella leggenda della Castellanzese. Con l’ultima rete siglata, il numero 7 neroverde ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 gol con la maglia del club di Castellanza, confermandosi come uno dei trascinatori più prolifici e amati nella storia recente della società. Il traguardo della “tripla cifra” è stato celebrato sul campo al termine della sfida contro il Villa Valle, sancendo un legame indissolubile tra il calciatore e la piazza.

I numeri di un bomber di razza

Il percorso di Chessa, soprannominato dai tifosi “CM7”, è fatto di numeri che parlano da soli. Il suo primo ciclo in neroverde, dal 2019 al 2022, lo aveva già visto protagonista assoluto con 68 reti complessive. Impossibile dimenticare la stagione di grazia 2020-2021, quando il calciatore riuscì a mettere a segno ben 36 gol, trascinando la squadra alla vittoria dei playoff nella storica sfida contro il Pdhae.

Dopo una breve parentesi lontano dalla Valle Olona, Chessa è tornato a vestire i colori neroverdi nel dicembre 2023, riprendendo esattamente da dove aveva lasciato. Nel corso di quella stagione ha contribuito in modo decisivo alla salvezza della squadra, segnando 9 reti totali, di cui 3 pesantissime durante i playout contro il Legnano.

Una stagione ancora da scrivere

Anche nell’annata in corso, l’attaccante sta dimostrando di non aver perso il fiuto per il gol. Al momento il suo bottino recita 11 marcature, ma con ancora dieci partite da disputare il totale è destinato a crescere ulteriormente. La regolarità sotto porta di Chessa è diventata una garanzia per la Castellanzese, che può contare su un leader capace di fare la differenza in ogni momento del match.

«I primi cento gol non si dimenticano mai – il commento di Mario Chessa, attaccante della Castellanzese – ed è stato splendido festeggiarli insieme ai miei compagni e a tutta la tifoseria che mi ha sempre sostenuto in questi anni».

La festa al termine della sfida con il Villa Valle

Il momento celebrativo si è svolto sul terreno di gioco dello stadio comunale, dove la società ha omaggiato il suo campione con una maglia personalizzata che riporta il numero 100. Una foto ricordo collettiva ha suggellato il momento, tra gli applausi dei sostenitori presenti. Per la Castellanzese si tratta di un pezzo di storia che si scrive in diretta, in attesa che il cronometro e il campo regalino nuove gioie ai colori neroverdi.