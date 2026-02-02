Francesco De Gregori continua il tour nei club e fa tappa a Milano

Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, dei concerti nei teatri italiani e nei palasport di Milano e Roma, Francesco De Gregori prosegue il tour dedicato all’album “Rimmel” nei club italiani.

“Rimmel”, pubblicato 50 anni fa, nel 1975, è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. L’album viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico.

Un viaggio musicale che ha dato al pubblico l’opportunità di vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi e che si concluderà nei club, riportando la musica di De Gregori in un’atmosfera intima e raccolta che crea una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Francesco De Gregori è accompagnato dalla sua band composta da Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

Di seguito le prossime date del tour nei club:

2 febbraio al Land di Catania

4 febbraio all’Eremo Club di Molfetta (Bari)

5 febbraio alla Casa della Musica di Napoli

7 febbraio al Dis_Play di Brescia

8 febbraio al Palmariva Live Club di Portogruaro (Venezia)

10 febbraio all’Hall di Padova

13 febbraio alla Concordia di Venaria Reale (Torino)

14 febbraio al Fabrique di Milano

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Il tour è prodotto da Friends & Partners. Info: www.friendsandpartners.it.