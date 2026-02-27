Funk made in Varese, sostegno all’Ucraina invasa e musica live nel venerdì di Radio Materia
Gli appuntamenti di venerdì sulla nostra web radio iniziano alle 16,30 con Soci All Time e Alina Bizhyk, si prosegue alle 18 con i Dozenhapp e poi alle 20 NOIse con Ultrasuoni Festival
Musica, sostegno all’Ucraina e ancora musica dal vivo nel venerdì su Radio Materia con le nostre trasmissioni del pomeriggio e della sera.
16,30 Soci All Time
Nei giorni scorsi abbiamo ricordato il triste quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Per sapere qual è la situazione degli ucraini in Italia e di quelli rimasti nel Paese parliamo con Alina Bizhyk, presidentessa dell’associazione Anna Sofia che si occupa di aiutare i propri connazionali sia qui che in Ucraina.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Appuntamento con una band tutta varesina nella nostra rubrica dedicata alle storie delle persone. Avremo in studio i Dozenhapp: Leandro Di Girolamo, Gioele Pavesi, Riccardo La Rosa, Alessandro Martello e Michele Chiarentin, che si sono imposti all’attenzione del pubblico grazie a un repertorio che fonde sonorità funk, soul e fusion, tra cover energetiche e brani originali in fase di perfezionamento.
La band ha vissuto un 2025 carico di soddisfazioni: dopo aver conquistato il secondo posto al Rugby Varese Music Challenge nell’ambito della Festa del Rugby, i Dozenhapp hanno partecipato alle fasi finali del prestigioso Tour Music Fest, piattaforma europea che supporta artisti e gruppi in crescita con percorsi di formazione, performance live e opportunità di visibilità.
20,00 NOIse di e con Arianna Bonazzi
Gli ospiti di questa puntata del team di NOIse sono gli organizzatori di Ultrasuoni Festival, una realtà attiva su Milano attraverso l’associazione Prisma. Non è un contest, non è un open mic, non è un festival ma è tutto questo e molto di più. Riccardo, Aurora e Ludovico raccontano il progetto di potenziamento della musica emergente e delle difficoltà della scena musicale tra case discografiche miopi, piattaforme e Sanremo.
