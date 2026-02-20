Giro d’Italia, ecco il cast delle squadre: c’è anche la Polti di Ivan Basso

È pronto l’elenco delle squadre che si contenderanno la prossima maglia rosa: RCS Sport, la società organizzatrice, ha diramato l’elenco delle partecipanti al Giro d’Italia 2026 che prenderà il via l’8 maggio dalla Bulgaria (tre tappe come di consueto quando si inizia all’estero) per concludersi a Roma il 31 maggio dopo 21 tappe e quasi 3.500 chilometri da pedalare.

C’era attesa per capire quali fossero le squadre invitate, visto che le 18 che formano il World Tour (il primo livello mondiale) hanno l’obbligo di prendere il via. Tra le altre però, ci sono due italiane: si tratta della storica Bardiani-CSF (alla 44a partecipazione da quando è stata fondata dalla famiglia Reverberi) e della Polti-Visit Malta, il team creato da Ivan Basso e dai fratelli Alberto e Fran Contador. Per la struttura diretta da Basso (che il Giro lo vinse nel 2006 e nel 2010) si tratta della sesta partecipazione negli ultimi sei anni. «Dopo le altre grandi corse RCS, riceviamo con orgoglio la meritata wild card che corona questa primavera – spiega Basso – È la conseguenza del lavoro di anni, di una squadra legata nel proprio dna al Giro d’Italia, dove si è fatta conoscere, si è fatta cercare e si è fatta trovare dal tifoso. Il Giro è per noi l’appuntamento clou della stagione, siamo pronti».

Le altre formazioni al di fuori del World Tour sono le svizzere Tudor e Pinarello-Q36.5 (selezionate in base al ranking dello scorso anno) e la francese Unibet. Non ci sarà invece l’altra “Professional” italiana, la Solution Tech-Nippo e neppure la MBH Bank, team con licenza ungherese ma con anima italiana (tra gli altri, ha in organico il valcuviano Bagatin).

Per quanto riguarda i corridori del Varesotto, è possibile che al Giro partecipi Alessandro Covi, da quest’anno in forza alla australiana Jayco Alula (e unico nostro rappresentante nel World Tour); buone possibilità per Filippo Turconi della Bardiani, qualche speranza per i gemelli Bessega della Polti (ma è difficile che strappino la convocazione).

GIRO D’ITALIA 2026 – LE SQUADRE

WT – Alpecin-Deceuninck; Arkéa–B&B Hotels; Astana Qazaqstan Team; Bahrain Victorious; BORA–hansgrohe; Cofidis; Decathlon AG2R La Mondiale Team; EF Education–EasyPost; Groupama–FDJ; INEOS Grenadiers; Intermarché–Wanty; Lidl–Trek; Movistar Team; Soudal–Quick-Step; Team DSM–firmenich PostNL; Team Jayco AlUla; Team Visma | Lease a Bike; UAE Team Emirates

PRT – Bardiani-CSF; Pinarello-Q36.5; Polti-VisitMalta; Tudor; Unibet-Rose Rockets.