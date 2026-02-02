I piccoli Lions crescono: a Varese nasce il “Club Cuccioli”

Il futuro del volontariato varesino muove i suoi primi passi ufficiali. Sabato 31 gennaio, i locali dell’Autosalone Internazionale di Varese hanno ospitato la nascita del Club Cuccioli, un’iniziativa del Lions Club Varese Insubria che si distingue come una delle prime realtà di questo genere nel Distretto Lions 108 Ib1.

Il progetto, denominato a livello internazionale “CUB Project”, è stato fortemente promosso dal presidente Marco Canziani con l’obiettivo di formalizzare l’impegno dei figli e dei nipoti dei soci, gratificandoli per la loro partecipazione alle attività del club.

Una promessa dai 1 ai 14 anni

Sebbene le linee guida internazionali prevedano il coinvolgimento di ragazzi fino ai 12 anni, il club varesino ha scelto di estendere la partecipazione fino ai 14 anni, accogliendo un totale di 31 giovani soci.

Durante la cerimonia, i ragazzi hanno letto una promessa di impegno collettiva e ricevuto le insegne del club: una spilla per i più grandi e una patch in tessuto per i più piccoli. La socia Claudia Gerbino è stata nominata referente ufficiale per seguire le attività del gruppo.

Solidarietà: i primi “service” dei piccoli

I “Cuccioli” non hanno perso tempo e hanno dato immediata concretezza al loro nuovo ruolo con due iniziative solidali:

Sostegno ai senzatetto: Ciascun ragazzo ha consegnato una scatola di prodotti per l’igiene per il progetto “Riempile di Amore 2026”. I kit saranno distribuiti alla sede di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri e destinati alla Casa Arca Il Viandante.

Condivisione con i coetanei: Una parte del rinfresco della festa, offerto da Zaira Frattini, è stata donata alla Fondazione Rainoldi di Varese per i ragazzi meno fortunati.

Cani Guida: La quota simbolica d’ingresso al club verrà interamente devoluta al Centro Cani Guida Lions di Limbiate.

«Uno dei compiti dei Lions è diffondere l’idea di servizio e di gratuità nei giovani, che saranno i Lions di domani», ha dichiarato il presidente Canziani, sottolineando il valore educativo di un percorso che unisce gioco, festa e responsabilità sociale.