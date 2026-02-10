Il cibo buono, pulito e giusto piace sempre di più: a Induno Olona la 100ª edizione del Mercato della Terra del Piambello

Nato nell’ottobre 2017, grazie alla collaborazione tra Slow Food, Comunità Montana e Comune, il Mercato della Terra del Piambello arriva alla 100ª edizione e festeggia sabato 14 febbraio con tanti produttori, un brindisi e un formaggio speciale

Il Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona taglia il traguardo delle cento edizioni e festeggia con una mattinata speciale dedicata come sempre al cibo buono, pulito e giusto, con un formaggio speciale e un brindisi. Sabato 14 febbraio, dalle 9 alle 12.30, in via Jamoretti, in località San Cassano, l’appuntamento promosso da Slow Food Provincia di Varese celebra un percorso iniziato otto anni fa, cresciuto nel tempo grazie al sostegno del territorio e ormai consolidato nelle abitudini di tanti consumatori.

Cento edizioni dal 2017 a oggi

Il Mercato della Terra del Piambello era stato inaugurato nell’autunno del 2017 con l’obiettivo di portare a Induno Olona produttori locali selezionati secondo i criteri di Slow Food, valorizzando le filiere corte e i prodotti di qualità. Da allora il mercato è diventato un punto di riferimento costante per l’area, con una presenza costante, interrotta solo da qualche edizione saltata per la pandemia e per la pausa del mese di agosto.

Un traguardo che Slow Food ha deciso di condividere con i clienti del mercato e con chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio: «Per questa occasione abbiamo voluto invitare per un brindisi gli amministratori locali di Induno Olona e della Comunità montana del Piambello che, dal 2017 a oggi, hanno sostenuto e accompagnato l’iniziativa», dice Fabio Ponti, referente provinciale di Slow Food, che è stato tra i principali promotori del Mercato della Terra del Piambello.

Produttori locali e spesa consapevole

Anche per l’edizione numero 100 saranno presenti numerosi produttori locali selezionati da Slow Food. I visitatori potranno fare la spesa acquistando birra, biscotti, carni bianche, cereali, farine, erbe officinali, formaggi, frutta, marmellate e composte, miele, nocciole e derivati, olio, pane, pasta, prodotti da forno, riso, salumi, verdure, vino e zafferano.

Il mercato resta anche un luogo di incontro e scambio, dove dialogare direttamente con i produttori e approfondire storie, metodi di lavoro e legami con il territorio.

Il formaggio speciale di Bruna Alpina

Uno dei momenti centrali della mattinata è in programma alle 11, con il laboratorio a cura di Lorenzo Berlendis dedicato alla presentazione di Original Bruna, un formaggio Grana biologico del Consorzio del Grana Padano Dop ottenuto da latte di sola vacca Bruna Alpina Originale. Un prodotto speciale che si inserisce perfettamente nello spirito del Mercato della Terra, attento alla qualità delle materie prime e alla sostenibilità delle produzioni.

Aperitivo e attività Slow Food

Alle 11.30 è previsto un aperitivo per festeggiare ufficialmente l’attività del Mercato della Terra del Piambello e il raggiungimento delle cento edizioni a Induno Olona. Nel banco Slow Food sarà inoltre possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’associazione, acquistare libri dell’editore Slow Food e incontrare i soci.