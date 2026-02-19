In oratorio a Varese una cena multiculturale per la fine del Ramadan
In programma attività culturali, laboratori e una cena con menu multiculturale per condividere un momento centrale della tradizione islamica
Una cena di condivisione aperta a tutta la cittadinanza per conoscere più da vicino il significato del Ramadan e favorire il dialogo tra culture e religioni. Giovedì 26 febbraio a Varese si terrà “Iftar senza confini”, un momento pubblico di rottura del digiuno organizzato in collaborazione con ASMI – Associazione Studenti Musulmani Uni-Insubria e Happiness.
L’iftar è il pasto che, al tramonto, segna la fine della giornata di digiuno nel mese sacro del Ramadan. L’iniziativa vuole trasformare questo momento spirituale in un’occasione di incontro e confronto, coinvolgendo studenti e cittadini in una serata all’insegna della condivisione.
Dove e quando
“Iftar senza confini” si propone come uno spazio aperto, dove la dimensione spirituale si intreccia con quella culturale, creando occasioni di conoscenza reciproca e di confronto tra esperienze diverse.
L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio 2026 all’Oratorio San Vittore Martire, in via San Francesco d’Assisi 15 a Varese. Le attività prenderanno il via dalle ore 16. L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.