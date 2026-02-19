In oratorio a Varese una cena multiculturale per la fine del Ramadan

Una cena di condivisione aperta a tutta la cittadinanza per conoscere più da vicino il significato del Ramadan e favorire il dialogo tra culture e religioni. Giovedì 26 febbraio a Varese si terrà “Iftar senza confini”, un momento pubblico di rottura del digiuno organizzato in collaborazione con ASMI – Associazione Studenti Musulmani Uni-Insubria e Happiness.

L’iftar è il pasto che, al tramonto, segna la fine della giornata di digiuno nel mese sacro del Ramadan. L’iniziativa vuole trasformare questo momento spirituale in un’occasione di incontro e confronto, coinvolgendo studenti e cittadini in una serata all’insegna della condivisione.

Dove e quando

“Iftar senza confini” si propone come uno spazio aperto, dove la dimensione spirituale si intreccia con quella culturale, creando occasioni di conoscenza reciproca e di confronto tra esperienze diverse.

L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio 2026 all’Oratorio San Vittore Martire, in via San Francesco d’Assisi 15 a Varese. Le attività prenderanno il via dalle ore 16. L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria.