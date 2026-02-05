Inaugurata a Milano “Casa Lombardia 2026”: la Regione entra nel cuore dei Giochi

Regione Lombardia entra ufficialmente nel cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 con l’inaugurazione di Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026, il grande spazio allestito in Piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione. La piazza coperta più grande d’Europa diventa così, da oggi 6 febbraio fino al 15 marzo 2026, uno dei principali luoghi simbolo dell’esperienza olimpica in città.

La Lombardia al centro dei Giochi

Casa Lombardia 2026 nasce con l’obiettivo di accompagnare i Giochi e raccontare il ruolo centrale del territorio lombardo nel grande evento sportivo globale. Con il supporto di Fondazione Fiera Milano, la Regione apre le porte della propria sede istituzionale alla cittadinanza e alla comunità internazionale, trasformandola in un hub dedicato a sport, cultura, innovazione, sostenibilità e made in Italy.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e Giuseppe Ricci di Eni.

Le parole delle istituzioni

«Senza timore di smentita – ha spiegato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – questo spazio sarà tra i più belli e funzionali del panorama olimpico. Qui si intersecano alcuni capisaldi della nostra regione: design, innovazione, cultura, informazione e saper fare lombardo. Tutti i cittadini potranno essere protagonisti di un evento che rimarrà nella storia della Lombardia e del Paese».

Fondazione Fiera Milano è partner del progetto. «Abbiamo aderito convintamente – ha sottolineato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano – a un’iniziativa che permette di esaltare il made in Italy e le produzioni lombarde. Saremo presenti sia ospitando le gare olimpiche a Rho-Fiera, sia qui, per promuovere il valore di una regione motore economico-finanziario di livello internazionale».

«L’inaugurazione di Casa Lombardia – ha aggiunto Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato – rappresenta una giornata di grande orgoglio e appartenenza. Milano e l’Italia sono pronte per una vetrina internazionale seguita da miliardi di persone, all’insegna dei valori di inclusione, partecipazione e sostenibilità».

Arena Experience, cultura e convivialità

Cuore narrativo di Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026 è l’Arena Experience, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 22. Qui si alternano talk, incontri e appuntamenti dedicati a sport, turismo, innovazione, design, salute, musica e food, con Il Banco di Antonino Cannavacciuolo come punto di riferimento gastronomico.

La piazza ospita installazioni artistiche e percorsi sensoriali dedicati al design, alla sostenibilità ambientale e al dialogo tra culture, offrendo un’esperienza immersiva pensata per un pubblico ampio e trasversale.

Musica, famiglie e intrattenimento

Ad animare Piazza Città di Lombardia c’è anche Casa RTL 102.5, presente con RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta, che ogni giorno propongono musica e intrattenimento. Nelle ore serali lo spazio si trasforma in un après-ski urbano, mentre non manca un’area dedicata a famiglie e bambini, pensata per attività ludiche e creative.

Media Lounge ed Eni Winter Village

Elemento strategico del progetto è la Media Lounge di Regione Lombardia, area riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni di lavoro attrezzate, spazi per networking e la possibilità di seguire in diretta le competizioni olimpiche e paralimpiche.

All’esterno della piazza è presente anche l’Eni Winter Village, con simulatori sportivi e una pista urbana di sci di fondo realizzata con materiali innovativi, dedicata alla promozione degli sport invernali e della sostenibilità.

Con Oasi Life Experience – Casa Lombardia 2026, Regione Lombardia rafforza il proprio ruolo nel percorso verso Milano-Cortina 2026, mettendo la sede istituzionale al servizio dei Giochi e della comunità come luogo di accoglienza, partecipazione e racconto internazionale.