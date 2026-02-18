Varese News

Incendio ad una canna fumaria a Sangiano, intervengono i vigili del fuoco

L’uso dell’autoscala a braccio ha consentito di superare gli ostacoli e intervenire con precisione sulla parte alta dell’edificio

incendio sangiano

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio, a Sangiano. Alle 15.20 una squadra è stata inviata in via Cesare Battisti per l’incendio di una canna fumaria.

Sul posto sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada allestito con modulo per gli incendi e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state rese più agevoli proprio grazie all’impiego dell’autoscala dotata di “jib”, uno snodo che consente di superare eventuali ostacoli inclinando la parte finale del braccio.

Intervento rapido e messa in sicurezza

L’utilizzo del particolare dispositivo ha permesso di raggiungere con maggiore precisione la parte interessata dal rogo, evitando complicazioni e limitando i rischi per l’edificio.

Non risultano feriti e, una volta estinte le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell’area.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
