Salvata a Sangiano dai carabinieri un attimo prima di finire nel vuoto

Momenti di tensione nella serata di lundì a Sangiano, dove una donna è stata soccorsa dopo un gesto estremo lungo la linea ferroviaria.

L’allarme è scattato poco prima delle 21 in via Banfi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Laveno-Mombello, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Secondo quanto emerso, la donna, una 35enne residente a Besozzo, si trovava su un ponte ferroviario con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Determinante l’intervento dei militari, che sono riusciti a fermarla e a metterla in sicurezza, evitando conseguenze più gravi. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario e trasportata in codice giallo all’ospedale di Ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

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Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.

Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 23272327