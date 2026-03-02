Inaugurata a Sangiano la Panchina dell’Amicizia tra Italia e Moldova

Sabato scorso, 28 febbraio, presso Villa Fantoni a Sangiano, si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione della Panchina dell’Amicizia tra Italia e Moldova. Un momento sentito e partecipato, alla presenza delle autorità civili e consolari, che ha voluto celebrare e rendere visibile il legame di amicizia e collaborazione tra le due comunità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di gemellaggio tra il Comune di Sangiano e il paese moldavo di Tanatari, un rapporto costruito negli anni attraverso scambi istituzionali, culturali e umani, che ha favorito la conoscenza reciproca e la condivisione di esperienze amministrative e sociali.

La Panchina dell’Amicizia, collocata in uno dei luoghi simbolici del paese, rappresenta un segno concreto e quotidiano di questo legame: un punto di incontro ideale tra culture, storie e persone, capace di ricordare a tutti il valore dell’integrazione e del dialogo tra i popoli.

Durante la cerimonia, il Sindaco di Sangiano, Matteo Marchesi, ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa: «È un segno tangibile di una presenza. Nella vita di tutti i giorni rischiamo di perderci nellenostre esigenze, ma i segni ci aiutano a ricordare la nostra appartenenza, le nostre amicizie, i nostri vissuti. Anche io conservo una bandierina della Moldova, che mi è stata regalata da Lidia Iubea, ex Sindaca di Tanatari, proprio per ricordarmi ogni giorno dell’amicizia che ci lega. L’amicizia tra i popoli e lo scambio di prassi, esperienze e cultura di ogni tipo sono alla base di un’autentica integrazione tra comunità.»

Parole che hanno richiamato il valore simbolico degli oggetti e dei luoghi come strumenti di memoria e di identità condivisa, capaci di rendere visibile un rapporto che va oltre le formalità istituzionali e si radica nelle relazioni personali.

È intervenuto anche il Console Generale della Moldova a Milano, Andrian Popescu, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il percorso avviato tra le due realtà: «È un grande piacere condividere questo momento con la comunità di Sangiano e poter testimoniare la vicinanza tra la cultura italiana e la cultura moldava. Iniziative come questa rafforzano i legami tra i nostri Paesi e contribuiscono a costruire ponti di dialogo e collaborazione.»

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento simbolico, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza del gemellaggio tra Sangiano e Tanatari quale strumento di cooperazione concreta. Attraverso lo scambio di buone pratiche amministrative, iniziative culturali e momenti di confronto tra cittadini, il gemellaggio favorisce la crescita reciproca e sostiene il percorso di integrazione dei cittadini moldavi presenti in Italia.

In questo senso, la Panchina dell’Amicizia assume anche un valore europeo: promuove una cultura dell’accoglienza, del rispetto e della collaborazione tra popoli, in linea con il più ampio processo di integrazione europea, fondato sulla condivisione di valori comuni e sul dialogo interculturale.

Con questa iniziativa, il Comune di Sangiano rinnova il proprio impegno a coltivare relazioni internazionali basate sull’amicizia, sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle identità culturali, affinché i legami tra Italia e Moldova continuino a rafforzarsi nel tempo, a beneficio delle rispettive comunità.