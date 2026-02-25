Incidente alla barriera A26 di Gallarate, soccorso un 79enne
È avvenuto poco dopo le 12.30 di mercoledì sulla carreggiata in direzione A8, sul posto intervenuti 118 e vigili del fuoco
Violento urto al casello di Gallarate Ovest, sulla A26 da Genova/Gravellona Toce in direzione Milano/A8: poco dopo le 12.30 un’autovettura si é ribaltata su un fianco, dopo che il guidatore ne ha perso il controllo.
Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 (automedica e ambulanza da Angera) oltre a una squadra dei vigili del fuoco.
I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per il soccorso specifico per incidenti stradali hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona interessata.
Il guidatore, un 79enne, è stato condotto successivamente dal personale sanitario in ospedale in “codice giallo”, ferito ma non in immediato pericolo di vita.
