La Uyba cade 3-1 a Perugia, i playoff si allontanano

La Eurotek Laica UYBA incassa una sconfitta pesante sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, perdendo 3-1 e complicando la propria corsa verso i playoff. A sole due giornate dalla fine della stagione regolare, le farfalle restano ferme a quota 27 punti al nono posto, pagando a caro prezzo i troppi errori diretti e una discontinuità che ha permesso alle umbre di rimontare nei momenti decisivi del match.

Il blackout del secondo set

L’avvio di gara è un inseguimento continuo: dopo un primo set combattuto e risolto solo ai vantaggi in favore di Perugia (26-24), la squadra di coach Barbolini sembrava aver preso in mano le redini del gioco. Nel secondo parziale, trascinata da una Obossa efficace e da una Gennari solida, Busto era riuscita a scappare fino al 13-19. Proprio nel momento migliore, però, le biancorosse hanno subito un parziale pesantissimo guidato dall’ex Fiesoli, capace di cambiare l’inerzia della sfida e regalare il raddoppio alle padrone di casa (25-22).

La reazione di Parra e il muro umbro

Sotto di due set, Barbolini ha rimescolato le carte riproponendo Melanie Parra. La schiacciatrice messicana ha risposto presente, firmando 9 punti solo nel terzo set e guidando le compagne alla vittoria del parziale (22-25) nonostante qualche brivido nel finale. L’illusione di una rimonta si è però infranta nel quarto set: nonostante un buon avvio (2-7), la UYBA si è scontrata contro il muro di Perugia (13 block vincenti a fine gara per le umbre) e i colpi di Gardini, che hanno spento ogni speranza bustocca chiudendo i conti sul 25-21.

Amarezza in sala stampa

La delusione nel clan biancorosso è evidente, soprattutto per le occasioni sprecate durante i vantaggi dei singoli set. Le farfalle hanno mostrato sprazzi di ottimo volley, ma hanno pagato i 22 errori totali che hanno regalato ossigeno a un’avversaria mai doma.

« C’è molta delusione e amarezza per una partita che dovevamo portare a casa e invece ci siamo lasciate scappare di fronte ad un avversario che ancora ci crede. Noi possiamo fare molto di più: credo che più che una questione tecnica sia una questione mentale, dobbiamo credere in noi e stare unite nei momenti di difficoltà » – Alessia Gennari, schiacciatrice Eurotek Laica UYBA –

Sabato arriva Milano

Non c’è tempo per piangersi addosso: il calendario mette subito la UYBA di fronte a una sfida di altissimo livello. Sabato 14 febbraio, alle ore 20.30, alla E-Work Arena arriverà la Numia Vero Volley Milano. Sarà un match fondamentale non solo per la classifica, ma per ritrovare quella fiducia necessaria per centrare l’obiettivo dell’ottavo posto nelle ultime battute della regular season.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Eurotek Laica UYBA 3-1 (26-24, 25-22, 22-25, 25-21)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia: Kump ne, Turlà, Perinelli 10, Lemmens 11, Sirressi ne, Vanjak 4, Markovic 11, Recchia (L), Bartolini 3, Mazzaro 5, Gennari G. 5, Fiesoli 10, Gardini 17. All. Micoli, 2° Marangi.

Eurotek Laica UYBA: Battista 11, Pelloni (L), Gennari 6, Metwally ne, Seki 4, Schmit, Diouf 4, Parlangeli, Obossa 22, Eckl 7, Torcolacci 8, Parra 16, Booth ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Cavalieri – Verrascina

Durata: 29, 31, 30, 26. Tot. 2h 6′

Spettatori: 1115

Bartoccini-Mc Restauri Perugia: Battute vincenti 6, battute errate 3, muri 13, attacco 35%, ricezione 50%, errori 14.

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 3, battute errate 7, muri 9, attacco 37%, ricezione 41%, errori 22.