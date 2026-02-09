Le scuole Maino di Cassano piangono la prof Michela Tibiletti

Grande commozione e dolore, a Cassano Magnago, per l’improvvisa e inattesa scomparsa di Michela Tibiletti, professoressa morta all’età di 48 anni.

La professoressa è deceduta nella giornata di domenica, per un evento medico acuto. Insegnava alle scuole medie Maino, nella zona Sud della città, occupandosi di sostegno e anche di progetti speciali per valorizzare il contributo dei ragazzi.

«La comunità scolastica tutta, sconvolta per la tristissima e inaspettata notizia, partecipa con profonda commozione al dolore per la scomparsa della Prof.ssa Michela Tibiletti, docente stimata e amata da colleghi e studenti. Con passione, sensibilità e grande umanità ha svolto il suo lavoro educativo, accompagnando gli studenti con attenzione e cura; il nostro Istituto perde una professionista attenta e disponibile e che ha sempre lavorato con impegno e amore per il proprio ruolo e per i ragazzi. La Dirigente scolastica, i docenti, il personale ATA, gli studenti e le famiglie si uniscono in un abbraccio sincero ai familiari, condividendo il dolore di questa perdita e ricordando la Prof.ssa Tibiletti con affetto e riconoscenza».

I funerali sono stati fissati per martedì 10 febbraio, alle 16.15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago.