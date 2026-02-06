Varese News

La famiglia cerca Luca Salvalalio scomparso da Gallarate martedì 3 febbraio

Uscito di casa sulla sua Panda, non è mai arrivato al lavoro e non ha con sé il cellulare. L'appello dei famigliari

scomparso gallarate

Luca Salvalalio, 37 enne, è scomparso il 3 febbraio 2026: uscito di casa per andare al lavoro, dalla mattina di martedì e non dà sue notizie.
La famiglia ha fatto denuncia e diramato un appello di ricerca:

Occhi verdi, capelli e barba castani, corporatura magra, altezza 1,68, quando è uscito di casa aveva giubbotto nero imbottito, sciarpa, scarpe nere e pantaloni scuri (non jeans)

Quando è uscito di casa martedì, come detto, era diretto al lavoro, ma non è mai arrivato in sede. Non ha portato con sé le chiavi di casa, né il cellulare. Per quanto si tratti di un veicolo piuttosto comune, può essere utile segnalare che guidava una Panda grigia, modello del 2012.

La famiglia ha fatto denuncia ai Carabinieri di Gallarate, ma chi lo avesse avvistato o avesse informazioni utili può contattare qualsiasi forza di polizia della zona (le segnalazioni vengono inoltrate poi ai Carabinieri).

Pubblicato il 06 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

