Patrizio e Cinzia da Varese a Viareggio: “Il carro ‘In bocca al lupo’ ci ha conquistato”

Questa coppia del Varesotto si è conosciuta grazie alla grande passione per il Carnevale. Quest'anno sono rimasti incantati dal carro vincitore, "firmato" Luca Bertozzi

C’è un po’ di provincia di Varese anche tra le strade di Viareggio durante il Carnevale più famoso d’Italia. Patrizio e Cinzia, coppia del Varesotto  (si sono addirittura conosciuti grazie al carnevale), ogni anno caricano l’entusiasmo in valigia e partono alla volta della Versilia per vivere la magia dei grandi carri allegorici. Quest’anno sono rimasti a bocca aperta davanti al carro vincitore della prima categoria, “In bocca al lupo” di Luca Bertozzi, e ci hanno scritto per raccontarci perché. Spoiler: c’è Cappuccetto Rosso, c’è il lupo… ma il finale potrebbe sorprendervi. 

Buongiorno, siamo Patrizio e Cinzia, una coppia della provincia di Varese.
Ci siamo conosciuti nei Carnevali della provincia, e condividiamo da anni una grande passione per il carnevale di Viareggio, al quale partecipiamo sempre con entusiasmo e spirito festoso, portando un po’ di Varese nel Carnevale Viareggino. Quest’anno vorremmo raccontare e far conoscere la vittoria della prima categoria con il tema “in bocca al lupo” firmato da Luca Bertozzi. Un’opera che ci ha conquistati per creatività, forza espressiva e significato, rendendo la nostra esperienza al carnevale ancora più speciale.
Sul carro cappuccetto rosso si trova faccia a faccia con il temibile lupo, ma non per questo la favola dovrà concludersi allo stesso modo. Il messaggio dell’autore è di affrontare con coraggio il proprio cammino, guardare sempre avanti con positività e ottimismo, anche quando ci si trova davanti ai grandi ostacoli della vita.  Concludiamo dicendo: evviva il carnevale!

Pubblicato il 22 Febbraio 2026
