Patrizio e Cinzia da Varese a Viareggio: “Il carro ‘In bocca al lupo’ ci ha conquistato”

C’è un po’ di provincia di Varese anche tra le strade di Viareggio durante il Carnevale più famoso d’Italia. Patrizio e Cinzia, coppia del Varesotto (si sono addirittura conosciuti grazie al carnevale), ogni anno caricano l’entusiasmo in valigia e partono alla volta della Versilia per vivere la magia dei grandi carri allegorici. Quest’anno sono rimasti a bocca aperta davanti al carro vincitore della prima categoria, “In bocca al lupo” di Luca Bertozzi, e ci hanno scritto per raccontarci perché. Spoiler: c’è Cappuccetto Rosso, c’è il lupo… ma il finale potrebbe sorprendervi.

Buongiorno, siamo Patrizio e Cinzia, una coppia della provincia di Varese.

Ci siamo conosciuti nei Carnevali della provincia, e condividiamo da anni una grande passione per il carnevale di Viareggio, al quale partecipiamo sempre con entusiasmo e spirito festoso, portando un po’ di Varese nel Carnevale Viareggino. Quest’anno vorremmo raccontare e far conoscere la vittoria della prima categoria con il tema “in bocca al lupo” firmato da Luca Bertozzi. Un’opera che ci ha conquistati per creatività, forza espressiva e significato, rendendo la nostra esperienza al carnevale ancora più speciale.

Sul carro cappuccetto rosso si trova faccia a faccia con il temibile lupo, ma non per questo la favola dovrà concludersi allo stesso modo. Il messaggio dell’autore è di affrontare con coraggio il proprio cammino, guardare sempre avanti con positività e ottimismo, anche quando ci si trova davanti ai grandi ostacoli della vita. Concludiamo dicendo: evviva il carnevale!