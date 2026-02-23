Questa sera a Saronno l’assemblea dei soci Avis

L’Assemblea annuale dei soci dell’ Avis Comunale di Saronno è in programma questa sera, lunedì 23 febbraio alle 20.45 nel salone della sede Avis di via Marconi 5.

L’incontro rappresenta l’occasione per fare il punto sulle attività svolte, sui progetti futuri e sull’andamento dell’associazione, che da anni è un punto di riferimento per la promozione della donazione di sangue sul territorio.

L’associazione segnala un problema legato alla consegna delle convocazioni. A causa di disguidi postali, alcune comunicazioni cartacee potrebbero non essere arrivate ai destinatari. Per questo motivo Avis Saronno invita tutti i soci che non avessero ricevuto la convocazione ufficiale a partecipare comunque all’assemblea. L’invito è rivolto sia ai soci effettivi sia a quelli onorari.