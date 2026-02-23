Questa sera a Saronno l’assemblea dei soci Avis
L'assemblea annuale, aperta a tutti i soci, è in programma questa sera nel salone delle sede Avis di via Marconi 5
L’Assemblea annuale dei soci dell’ Avis Comunale di Saronno è in programma questa sera, lunedì 23 febbraio alle 20.45 nel salone della sede Avis di via Marconi 5.
L’incontro rappresenta l’occasione per fare il punto sulle attività svolte, sui progetti futuri e sull’andamento dell’associazione, che da anni è un punto di riferimento per la promozione della donazione di sangue sul territorio.
L’associazione segnala un problema legato alla consegna delle convocazioni. A causa di disguidi postali, alcune comunicazioni cartacee potrebbero non essere arrivate ai destinatari. Per questo motivo Avis Saronno invita tutti i soci che non avessero ricevuto la convocazione ufficiale a partecipare comunque all’assemblea. L’invito è rivolto sia ai soci effettivi sia a quelli onorari.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.