Scontro auto-moto a Tradate: ferito un 37enne

Incidente stradale all’alba di venerdì a Tradate, dove poco dopo le 7.10 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto in via Montecassino, all’altezza del civico 2.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 37 anni, soccorso in codice verde, indice di condizioni non gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, mentre per i rilievi e la gestione della viabilità sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Saronno.

Al vaglio le cause dell’incidente.