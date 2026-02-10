Short Track, l’Italia è d’oro: il presidente Fontana celebra il successo di Arianna Fontana ed Elisa Confortola

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano la seconda gioia più grande all’Italia: la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track. Una vittoria sofferta e spettacolare che ha visto protagonisti Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, capaci di scrivere una pagina indelebile del ghiaccio azzurro. (foto Coni)

Il successo ha una fortissima impronta lombarda, grazie alla presenza della leggendaria Arianna Fontana e della giovane Elisa Confortola. Un legame con il territorio che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto sottolineare immediatamente dopo il traguardo: «Lo short track si apre nel migliore dei modi – ha dichiarato il presidente –. Mi congratulo in particolare con Arianna ed Elisa e le abbraccio: sono motivo di orgoglio per la Valtellina e per tutta la Lombardia. Questa è una vittoria emozionante che resterà impressa nei nostri cuori».

Un’Olimpiade nel segno dell’eccellenza

Il secondo oro della spedizione azzurra conferma la competitività dell’Italia nelle discipline veloci su ghiaccio, un settore dove la scuola lombarda continua a sfornare talenti e a confermare i propri campioni. Per Arianna Fontana, questa medaglia rappresenta l’ennesimo tassello di una carriera senza precedenti, mentre per la Confortola è la consacrazione definitiva nel firmamento olimpico.

«Ancora una volta trionfa l’Italia, trionfa la Lombardia», ha concluso il Governatore, ribadendo come il successo sportivo sia il miglior biglietto da visita per un territorio che sta ospitando i Giochi con efficienza e passione.