Si è spento Giuliano Gaborini, fotografo amatoriale di Legnano

Era conosciuto e apprezzato da molti per la sua grande passione per la fotografia, coltivata per anni come fotografo amatoriale. I funerali saranno celebrati lunedì 2 febbraio

Generico 26 Jan 2026

Si è spento a Legnano, all’età di 82 anni, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio Giuliano Gaborini. Era conosciuto e apprezzato da molti per la sua grande passione per la fotografia, coltivata per anni come fotografo amatoriale.

Gli piaceva immortalare i paesaggi di montagna, gli scorci cittadini e  le persone, spesso protagoniste delle sue immagini. Un vasto patrimonio fotografico che resterà come prezioso archivio di famiglia, composto anche da numerose fotografie in bianco e nero, frutto di una precisa e personale scelta stilistica.

I funerali di Giuliano Gaborini, originario di Gorla Minore, si svolgeranno lunedì 2 febbraio alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni a Legnano.
I familiari chiedono, a chi desiderasse esprimere un gesto di vicinanza, di non inviare fiori ma di effettuare una donazione all’AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Pubblicato il 01 Febbraio 2026
