Un corso base per diventare Guardiaparco col Parco Lombardo Valle del Ticino

È un impegno professionale che va dall’alba al tramonto e richiede competenze multidisciplinari, tecniche e giuridiche per la tutela ambientale nelle Aree protette

Corso per Operatore delle Aree Protette - corso base per Guardiaparco

Il Parco Lombardo Valle del Ticino ospiterà a febbraio il corso per Operatore delle Aree Protette – corso base per Guardiaparco, organizzato da Federparchi e IRVEA-Parchi e Riserve.

Essere Guardaparco significa proteggere l’ambiente, vigilare il territorio e supportare le comunità locali, educare i visitatori ad un turismo sostenibile nel rispetto della natura e dell’ambiente. È un impegno professionale che va dall’alba al tramonto e richiede competenze multidisciplinari, tecniche e giuridiche per la tutela ambientale nelle Aree protette.

Tra le varie attività, il Guardaparco si occupa di monitoraggio e controllo del territorio, prevenzione agli incendi boschivi, monitoraggio faunistico, gestione delle catture di ungulati, prevenzione e repressione del bracconaggio e degli illeciti penali e amministrativi in materia di sversamenti e inquinamento.

Un insieme di competenze acquisibili solo mediante un’adeguata formazione, erogata da esperti e specialisti del settore, tra cui biologi, direttori di parchi nazionali, ufficiali dei carabinieri forestali e ispettori-guardaparco dei principali parchi nazionali.

Dettagli del Corso:
Quando: 19, 20, 21, 22 – 26, 27, 28 febbraio | 1 marzo 2026
Dove: Pontevecchio di Magenta (MI)
Programma: 2 sessioni di formazione intensiva (giovedì, venerdì, sabato e domenica) con lezioni teoriche ed attività pratiche.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, visita il sito www.parchieriserve.org oppure chiama il 346 5419847

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
