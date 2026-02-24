Un viaggio in rima alla scoperta del territorio: Cinzia Azzariti presenta le sue filastrocche a Inarzo

Il Varesotto è una terra che nasconde tesori tra i laghi, i monumenti e i sentieri di montagna, ma per imparare ad amarli e proteggerli è necessario iniziare a conoscerli fin da piccoli, magari attraverso la magia della rima e del ritmo.

Parte da questa convinzione Cinzia Azzariti, autrice e insegnante profondamente legata alle sue radici, che giovedì 26 febbraio sarà protagonista dell’appuntamento “Incontro con l’autore” organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo. L’evento si terrà alle ore 21:00 al salone dell’oratorio in via Vanetti 5, dove l’autrice dialogherà con Emiliano Pedroni per presentare la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto”.

«Nella mia esperienza di insegnante di scuola primaria nella provincia di Varese, ho riscontrato che i bambini hanno una superficiale conoscenza dei siti paesaggistici e storico culturali che in essa si trovano; di conseguenza non sono pienamente consapevoli di quanta bellezza li circondi, spiega l’autrice- Queste filastrocche presentano alcuni aspetti della città di Varese e di alcuni dei luoghi più significativi della provincia, con lo scopo d’incuriosire i piccoli lettori e di aiutarli, attraverso semplici informazioni, a familiarizzare in modo diverso con paesi, ambienti naturali, monumenti. Sono scritte con versi in rima baciata, per facilitarne le comprensioni attraverso il ritmo cadenzato della lettura. Il fine ultimo di questo progetto è quello di attivare nei piccoli lettori il desiderio di scoperta del nostro territorio con la certezza che da adulti s’impegneranno a tutelarlo».

Il percorso letterario di Cinzia Azzariti vanta già riconoscimenti di rilievo, tra cui una menzione speciale e il Premio Giuria al concorso nazionale “La botteguccia delle favole”, oltre alla partecipazione alla raccolta “Fiabe per il pianeta”.

La serata a Inarzo è come sempre a ingresso libero.