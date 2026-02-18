Una pista che chiude a Malpensa e una ciclabile che si conclude da Castellanza a Stabio
Le notizie del giorno in cuffia in meno di 10 minuti
Le notizie principali di mercoledì 18 febbraio parlano di piste: quella di Malpensa chiuderà per lavori per circa due mesi e quella ciclabile che congiunge la provincia di Milano con la Svizzera senza passare da strade carrozzabili. Un po’ di cronaca con diversi interventi dei Vigili del Fuoco, una casa disabitata che crolla nel centro storico di Cuggiono.
