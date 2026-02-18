Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Una pista che chiude a Malpensa e una ciclabile che si conclude da Castellanza a Stabio

Le notizie del giorno in cuffia in meno di 10 minuti

podcast notizie varesenews


Le notizie principali di mercoledì 18 febbraio parlano di piste: quella di Malpensa chiuderà per lavori per circa due mesi e quella ciclabile che congiunge la provincia di Milano con la Svizzera senza passare da strade carrozzabili. Un po’ di cronaca con diversi interventi dei Vigili del Fuoco, una casa disabitata che crolla nel centro storico di Cuggiono.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.