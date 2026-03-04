A Saronno torna il “Baratto del Gabbiano”: nuova vita per vestiti, oggetti e libri usati

L’associazione Il Gabbiano invita i cittadini sabato 7 marzo nella Sala della Palazzina X2 per scambiare abiti e oggetti in buono stato e promuovere uno stile di vita più sostenibile

Ridurre gli sprechi, dare nuova vita agli oggetti e riscoprire il valore della condivisione. Con questo spirito l’associazione Il Gabbiano ODV organizza per sabato 7 marzo a Saronno «Il Baratto», un pomeriggio dedicato alla sostenibilità e allo scambio solidale. L’appuntamento è fissato per le 15 nella sala della Palazzina X2 di piazza Amendola.

Come funziona lo scambio

L’iniziativa invita i cittadini a svuotare armadi e scaffali da ciò che non usano più, ma che è ancora in buone condizioni e merita una “nuova casa”. Si possono portare vestiti, scarpe, borse, libri e piccoli oggetti di casa. Le regole sono semplici e puntano a garantire la qualità dello scambio: ogni partecipante può portare al massimo due borse (o sacchi) di materiale, che deve essere rigorosamente pulito e ben conservato.

Socialità e sostenibilità

Oltre all’aspetto ecologico, l’evento nasce come occasione per conoscere nuove persone e trascorrere un pomeriggio diverso. Una volta consegnati i propri oggetti, sarà possibile scegliere liberamente ciò che più piace tra quanto messo a disposizione dagli altri partecipanti. Per rendere il momento ancora più divertente, l’associazione offrirà una merenda a tutti i presenti.

Informazioni e prenotazioni

L’evento è gratuito e a ingresso libero, ma per garantire una gestione ottimale della sala è previsto un limite massimo di 30 partecipanti. Per questo motivo è necessario prenotare il proprio posto inviando un messaggio WhatsApp a Francesca al numero 347 9937522.