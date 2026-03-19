Acinque lancia il piano “Genitorialità”: un mese di congedo extra e bonus fino a 3.200 euro

Un mese di congedo extra pagato interamente dall’azienda, bonus economici fino a 3.250 euro all’anno e persino ore di permesso per accompagnare i figli al primo giorno di scuola. Il Gruppo Acinque lancia “GenWe – generazione welfare”, un piano massiccio da 10 milioni di euro in dieci anni per sostenere la genitorialità e combattere l’inverno demografico. La multiutility, attiva nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio, punta così a diventare un modello di riferimento per la conciliazione tra vita privata e lavoro.

Un mese in più per mamme e papà

La novità più rilevante dell’accordo siglato con i sindacati è l’introduzione di un mese aggiuntivo di congedo parentale, retribuito al 100% dall’azienda. Questa misura si somma ai periodi obbligatori previsti dalla legge e si rivolge indistintamente a neomamme e neopapà. «Vogliamo favorire una reale condivisione dei carichi famigliari – ha spiegato Stefano Cetti, amministratore delegato del Gruppo Acinque – affinché la nostra esperienza sia d’ispirazione e le donne non debbano più faticare per vedere riconosciuto il proprio spazio fuori dalla famiglia».

Il “Borsellino” e i contributi economici

Oltre al tempo, l’azienda mette in campo risorse economiche dirette attraverso il “Borsellino Genitorialità”. Si tratta di contributi annuali differenziati per fasce d’età, che accompagnano i figli dei dipendenti dalla nascita fino alla maggiore età. Per i bambini da 0 a 3 anni, il contributo può arrivare fino a 3.250 euro all’anno, utilizzabili per rimborsare rette del nido, baby-sitter, mense, gite e attività extrascolastiche. Un aiuto concreto per alleggerire il peso economico che spesso grava sulle giovani famiglie.

Dal dono di nascita al primo giorno di scuola

L’attenzione ai dettagli del piano welfare si vede anche nelle piccole grandi tappe della crescita. Ogni nuovo nato riceverà un “dono nascita” con prodotti naturali e sostenibili confezionato dalle farmacie Acinque di Sondrio. Inoltre, è stato introdotto un permesso speciale di tre ore per permettere a genitori e nonni di accompagnare i bambini in classe il primo giorno di scuola (fino alle medie). «Benessere significa ricevere supporto nei momenti più importanti – ha aggiunto Damiano Baccelloni, direttore People&Culture – garantendo tempo e risorse per conciliare lavoro e famiglia».

Supporto psicologico e ascolto

Il pacchetto Genitorialità 2026 conferma anche il percorso dedicato al benessere psicologico. Mamme e papà potranno usufruire di gruppi d’ascolto guidati da professionisti esterni e di un servizio di supporto psicologico gratuito e anonimo. L’obiettivo è offrire uno spazio protetto dove condividere dubbi e riflessioni sulle sfide educative, dai primi mesi di vita fino ai sei anni. Un investimento sul “fattore umano” che Acinque considera un asset strategico per la crescita di tutta la comunità.